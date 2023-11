Blackford s'associe à Oxipit pour élargir son offre de solutions d'IA pour la radiographie thoracique

ÉDIMBOURG, Écosse, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, fournisseur avant-gardiste de plateformes stratégiques dans le domaine de la radiologie et de solutions basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Oxipit, une société d'imagerie médicale basée sur l'IA. Grâce à cet accord, les produits innovants de radiographie thoracique d'Oxipit seront intégrés à la plateforme d'IA de l'entreprise Blackford.



Blackford offre aux professionnels de santé l'accès à une vaste gamme de plus de cent applications de radiologie et opérationnelles basées sur l'IA, dans le but d'accroître l'efficacité clinique et d'améliorer les résultats chez les patients. Ce partenariat permettra d'intégrer l'application de radiographie thoracique Quality d'Oxipit à la plateforme Blackford, offrant ainsi aux radiologues un assistant IA toujours disponible et proactif qui agira en tant que second lecteur et signalera les éventuelles anomalies non détectées par l'humain.

Ben Panter, PDG et fondateur de Blackford, a déclaré que l'entreprise souhaitait améliorer en permanence son portefeuille de solutions en matière d'IA ainsi que les services qu'elle propose aux professionnels de santé afin d'améliorer l'efficacité clinique et la prise de décision. Il a ajouté que la société Oxipit était un leader dans le domaine de l'IA pour les radiographies thoraciques et s'est félicité de ce partenariat qui lui permet d'élargir son portefeuille et d'offrir davantage de services aux cliniciens et aux patients dans le monde entier.

L'application Oxipit Quality analyse les images médicales et les rapports des radiologues afin de détecter d'éventuelles anomalies. Si Quality détecte un résultat cliniquement significatif ne figurant pas dans le rapport du radiologue, le logiciel signale le cas et avertit le praticien qu'il doit procéder à un nouvel examen.

L'application utilise les fonctionnalités avancées en matière d'IA d'Oxipit et le traitement du langage naturel pour croiser les résultats des rapports des radiologues avec ceux identifiés par l'IA. Elle offre une approche homogène et non intrusive permettant de prévenir les pathologies cliniquement significatives, en particulier dans le cas de résultats secondaires peu visibles.

Gediminas Peksys, PDG d'Oxipit, a annoncé que les produits Oxipit avaient déjà fait leurs preuves dans les services de radiologie du monde entier, qu'il s'agisse de réduire les retards dans l'établissement des rapports ou d'améliorer la précision des diagnostics. Oxipit Quality a déjà démontré son efficacité dans le diagnostic précoce du cancer du poumon. Dans le cadre du déploiement de produits cliniques et d'essais de validation avec AstraZeneca et Mahajan Imaging, les nodules non détectés représentent plus de 70 % des cas observés par le logiciel Quality. Il a ajouté que le partenariat avec Blackford permettra à la société de disposer d'un point d'ancrage commercial supplémentaire pour que les utilisateurs découvrent ses outils innovants et ouvrent la voie à l'avenir de l'imagerie diagnostique.

Fondée en 2017, Oxipit offre actuellement la solution ChestEye CAD pour le triage, la localisation des pathologies et les rapports préliminaires, le logiciel Quality pour prévenir les erreurs de diagnostic et ChestLink, la première application d'IA autonome certifiée CE, capable de produire des rapports définitifs sur les patients en bonne santé sans l'intervention d'un radiologue humain.

Oxipit sera présent au RSNA au stand #3965. Blackford sera présent au stand #3951. Le congrès RSNA 2023 se tiendra à Chicago, dans l'Illinois, du 26 au 30 novembre.

À propos de Blackford

Blackford est un pionnier dans le domaine de l'IA en radiologie, avec plus de 10 ans d'expérience en matière de partenariats avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, donnant l'accès à la communauté médicale à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d'aider les professionnels de santé à valoriser l'IA et à améliorer les résultats chez leurs patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition sans lien de dépendance par Bayer garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires à la réussite de leurs stratégies en matière d'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur l'approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d'IA, rendez-vous sur www.blackfordanalysis.com , et suivez-nous sur X et LinkedIn .

À propos d'Oxipit

Oxipit développe des applications d'IA pour l'imagerie médicale diagnostique. Forte d'une équipe de scientifiques spécialistes des données et de médecins lauréats, l'entreprise a pour objectif d'introduire des avancées innovantes en matière d'intelligence artificielle dans la pratique clinique de tous les jours.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Nick Cole, Vice-président Marketing de Blackford, e-mail : nick.cole@blackfordanalysis.com

Téléphone : +44 7812164790