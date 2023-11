Sondage Ipsos : Faire un don à des organismes de bienfaisance est l’une des dépenses les moins probables que les Canadiens devraient réduire pendant le temps des fêtes

TORONTO, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les nouveaux résultats d’un récent sondage Ipsos mené pour le compte de CanaDon révèlent qu’au milieu des défis économiques actuels, un plus grand nombre de Canadiens préféreraient réduire les cadeaux des fêtes de fin d’année (35 %) entre membres de la famille, amis, voisins ou collègues plutôt que de réduire leurs dons de bienfaisance (17 %). Il s’agit d’une nouvelle encourageante puisqu’ un Canadien sur cinq (20 %) compte actuellement sur des organismes de bienfaisance pour répondre à ses besoins essentiels, et 24 % des Canadiens devraient se tourner vers de tels organismes pour obtenir de l’aide au cours des six prochains mois.

« Les organismes de bienfaisance au Canada connaissent des niveaux de demande de services sans précédent alors que les Canadiens sont confrontés à un coût de la vie élevé qui est aggravé par l’incertitude économique, a déclaré Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. Alors que deux Canadiens sur dix comptent actuellement sur des organismes de bienfaisance pour répondre à leurs besoins quotidiens essentiels, nous sommes très heureux de constater que les Canadiens accordent la priorité aux besoins de leurs communautés pendant les fêtes, même face aux défis économiques. »

Cette année, davantage de Canadiens sont susceptibles de déclarer qu’ils ne donnent pas financièrement à des organismes de bienfaisance (27 %), et moins sont susceptibles de déclarer qu’ils donneront le même montant cette année que l’an dernier (39 %). Alors que 15 % des Canadiens s’attendent à donner davantage aux organismes de bienfaisance cette année, 19 % prévoient donner moins.

Le sondage Ipsos comprenait également des résultats qui signalent d’autres tendances en matière de dons. Elles sont abordées plus en détail ci-dessous.

Les organismes de bienfaisance axés sur la santé physique sont au centre des intérêts des Canadiens

Lorsqu’on leur demande de choisir les cinq principales causes qu’ils appuient financièrement cette année, près de la moitié (46 %) des Canadiens indiquent une cause liée à la santé physique (p. ex., le cancer, la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques), suivie d’une cause liée à la santé mentale (35 %) et une cause liée à l’insécurité alimentaire (35 %). On notera, parmi d’autres causes populaires : l’itinérance (30 %), les animaux (26 %), les secours en cas de crise (22 %), l’éducation (20 %), le changement climatique (17 %) et les causes religieuses (14 %). Parmi les causes qui se classent le moins bien figurent les réfugiés et les nouveaux arrivants au Canada (p. ex., d’Ukraine, d’Afrique de l’Est, etc.; 12 %), l’antiracisme/la justice sociale (9 %), le soutien aux communautés autochtones et la réconciliation (7 %), l’abus d’opioïdes/drogues (6 %), les arts et la culture (5 %) et les autres causes (12 %).

La majorité des Canadiens ne se sont pas portés volontaires pour aider des organismes de bienfaisance au cours des six derniers moisLorsqu’on leur a demandé s’ils avaient fait don de leur temps au cours des six derniers mois, plus de six Canadiens sur dix (66 %) ont répondu que non. Deux Canadiens sur dix (21 %) ont déclaré avoir fait du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif, tandis que 11 % ont déclaré avoir fait du bénévolat par l’intermédiaire d’un réseau d’entraide et 5 % ont fait du bénévolat lors d’une manifestation.

La majorité des parents parlent à leurs enfants de l’importance de donner

Le sondage a révélé que 71 % des parents ayant des enfants au foyer discutent de l’importance de donner et de la manière de soutenir leurs causes caritatives préférées.

« Il est plus probable aujourd’hui que jamais qu’une personne proche de nous — un ami, un collègue ou un voisin — se tourne vers les banques alimentaires, les refuges ou les services de santé caritatifs pour obtenir de l’aide, a déclaré M. Chang. Constater que près de trois parents sur quatre parlent à leurs enfants de l’importance de donner est prometteur; cela contribue à inculquer cette valeur essentielle à la prochaine génération de Canadiens. Une façon de lancer cette conversation consiste à offrir une carte-cadeau de bienfaisance de CanaDon. Les enfants peuvent découvrir les organismes de bienfaisance et les causes qui leur tiennent à cœur, se renseigner sur leurs besoins actuels et choisir de faire don des fonds à l’organisme de bienfaisance de leur choix. »

Afin d’inspirer davantage de conversations et d’engager les jeunes dans des actes de générosité, Mardi je donne Canada , un mouvement cofondé par CanaDon en 2013, appelle les parents, les enseignants et d’autres adultes à discuter avec les enfants des causes qui leur tiennent à cœur et de la manière d’aider. Les Canadiens peuvent enregistrer leur projet de don avant Mardi je donne, qui aura lieu le 28 novembre, dans le cadre de la campagne « It’s Cool to Be Kind » (en anglais seulement) et les projets admissibles recevront des insignes. Jusqu’à présent, plus de 3800 insignes ont été demandés.

Au sujet du sondage Ipsos

Ce sont là les résultats d’un sondage Ipsos réalisé entre le 20 et le 25 octobre 2023 pour le compte de CanaDon.org. Pour cette enquête, un échantillon de 1001 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé. Une pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les groupes démographiques et s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte d’après les données de recensement, et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. En l’occurrence, le sondage est exact dans un intervalle de ±3,85 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens de plus de 18 ans avaient été interrogés. L’intervalle de crédibilité sera plus grand au sein de sous-groupes de la population. Tous les sondages et enquêtes par sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, incluant, sans s’y limiter, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanaDon.org, une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et UniteforChange.com, où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 30 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 4,5 millions de personnes ont versé plus de 2,8 milliards de dollars par l’entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twit ter , Faceboo k , Instagram , ou LinkedIn .

Note pour les médias :

Les données sources de l’enquête, un résumé et des graphiques peuvent être téléchargés ici .