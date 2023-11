DNA Oyj:n tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2024

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023 klo 12.30





DNA julkistaa tilinpäätöstiedotteensa, puolivuotiskatsauksensa ja liiketoimintakatsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:

7.2.2024: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023

30.4.2024: Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2024 vain lehdistötiedotteena

18.7.2024: Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuulta 2024

30.10.2024: Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2024 vain lehdistötiedotteena

Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2023, ilmestyy viimeistään 4.3.2024 alkavalla viikolla (viikko 10/2024).

DNA:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.3.2024.

Lisätietoja:

Timo Kipinoinen, talous- ja rahoitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 8131, timo.kipinoinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

