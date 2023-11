Syage décroche la certification EcoVadis Silver

Syage, entreprise de services informatiques experte en infrastructures, valide la pertinence de sa démarche RSE en recevant la prestigieuse certification EcoVadis Silver. Cette annonce place Syage parmi les entreprises les plus vertueuses en matière de RSE sur son marché.

Soucieuse de se développer en positionnant la qualité de service, l’éthique, la responsabilité sociale et environnementale au centre de sa stratégie de croissance, Syage a initié un vaste projet RSE. Portée par l’équipe de Direction, cette démarche RSE a permis à l’ESN de faire évoluer son modèle organisationnel, de renforcer son avantage concurrentiel et d’offrir à ses clients, collaborateurs, partenaires et fournisseurs un cadre de travail constructif.

Jérôme GARZULINO, Président de Syage « Nous sommes fiers d’être référencés parmi les acteurs les plus vertueux de notre secteur et démontrons qu’il est possible de réaliser une croissance durable tout en intégrant des éléments sociétaux et environnementaux. La qualité est un axe de croissance et la prise en compte des aspects RSE est désormais fondamentale pour tisser des relations durables au sein de notre écosystème. Nous allons accroitre nos efforts pour améliorer en continu nos processus et avoir une croissance à impact positif. »