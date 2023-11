PMcardio ist die weltweit erste zertifizierte Lösung, die Ärzte bei der Erkennung von Herzinfarkten mit KI übertrifft

AALST, Belgien, Nov. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Powerful Medical stellt eine bedeutende Innovation im Kampf gegen Herzkrankheiten vor: das KI-Modell Queen of Hearts als Teil der PMcardio-Plattform, setzt Maßstäbe in der Herzinfarkt-Diagnose. Dieser KI-gestützte klinische Assistent ist die weltweit erste zertifizierte Lösung, die Ärzte bei der Erkennung von akuten Herzinfarkten nachweislich übertrifft.

Bis heute sind Herzinfarkte die häufigste Todesursache weltweit, wobei verzögerte oder übersehene Diagnosen erheblich zur Sterblichkeitsrate beitragen. Herkömmliche Diagnosemethoden, die sich auf die STEMI/NSTEMI-Kriterien konzentrieren sind unzuverlässig und übersehen etwa 30 % aller Patienten mit akutem Herzinfarkt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer genaueren und schnelleren Erkennung.

„Erschreckenderweise sterben 1 von 4 Männern und 1 von 3 Frauen innerhalb von fünf Jahren nach einem Herzinfarkt, häufig aufgrund irreversibler Schäden am Herzmuskel die durch zu späte Behandlung verursacht werden. Dies ist besonders für Frauen besorgniserregend, denn sie neigen dazu, weniger symptomatische Herzinfarkte zu haben als Männer, was eine präzise und rechtzeitige Diagnose umso wichtiger macht“, so Dr. Robert Herman, Chief Medical Officer von Powerful Medical, dem KI-Unternehmen hinter PMcardio und der Queen of Hearts.

Als Reaktion auf den dringenden Bedarf an einer verbesserten Herzinfarktdiagnostik haben Prof. Dr. Stephen W. Smith (Hennepin Healthcare) und Dr. Pendell Meyers (Atrium Health) einen neuen Ansatz entwickelt, der die Lücken traditioneller Diagnosemethoden effektiv schließt. Dieser Durchbruch hat den Weg für das KI-Modell Queen of Hearts geebnet, das in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stephen W. Smith, Dr. Pendell Meyers, Dr. Jozef Bartunek, und dem Team des Cardiovascular Research Center Aalst in Belgien entwickelt wurde.

PMcardio nutzt Erkenntnisse aus einer Datenbank mit über 500.000 Patienten und erkennt Herzinfarkte mit einer doppelt so hohen Empfindlichkeit gegenüber herkömmlicher Diagnosemethoden. Das KI-Modell erkennt Herzinfarkte anhand des EKGs bis zu drei Stunden früher als Ärzte.

Der innovative klinische Assistent hat seine Wirksamkeit in umfangreichen klinischen Studien mit über 20.000 Patienten bewiesen und wird derzeit in Pilotprogrammen in über 60 Zentren weltweit eingesetzt, darunter renommierte Einrichtungen wie das Minneapolis Heart Institute, das Christ Hospital, das Prairie Hospital und dem Cardiovascular Center Aalst. Mit über 2.500 Kliniken auf der Warteliste ist PMcardio auf dem besten Weg, die Herzinfarkt-Diagnose weltweit zu verändern.

„Jedes Jahr werden in den Vereinigten Staaten etwa 3 Millionen Patienten mit Brustschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert, wordurch die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Herzinfarkten jährlich 150 Mrd. USD übersteigen. In unseren klinischen Studien haben wir gezeigt, dass die Queen of Hearts diese Kosten erheblich senken kann, indem sie eine genaue Diagnose und Priorisierung der Patienten ermöglicht“, so Martin Herman, CEO von Powerful Medical.

Die offizielle Markteinführung des KI-Modells Queen of Hearts von PMcardio in Europa und die bevorstehende an die FDA-Zulassung markieren einen großen Fortschritt im globalen Kampf gegen Herzkrankheiten, der weltweit führenden Todesursache. Diese Entwicklung wird weitreichende Auswirkungen haben und die Diagnose und Behandlung von Herzinfarkten weltweit grundlegend verändern.

Über PMcardio:



PMcardio ist Marktführer im Bereich der KI-gestützten Diagnostik im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen - der weltweit häufigsten Todesursache. Der innovative klinische Assistent ermöglicht es medizinischen Fachkräften, bis zu 40 Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkennen. Als zertifiziertes Klasse-IIb-Medizinprodukt interpretiert die PMcardio Plattform jedes 12-Kanal-EKG in weniger als 5 Sekunden, um genaue Diagnosen und individuelle, auf jeden Patienten zugeschnittene, Behandlungsempfehlungen zu liefern.

