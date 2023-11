WSP annonce la clôture d’un placement privé de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang

MONTRÉAL, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement privé (le « placement ») déjà annoncé d’un capital total de 500 millions de dollars de billets non garantis de premier rang à 5,548 % échéant le 22 novembre 2030 (les « billets »).

Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-teneurs de livres et de co-chefs de file des placeurs pour compte du placement privé, et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., Raymond James Ltée et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., à titre de co-courtiers. La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au remboursement de dettes existantes et à d’autres besoins généraux de l’entreprise.

Les billets sont émis à leur valeur nominale et portent intérêt au taux fixe de 5,548 % par année. Les intérêts seront payables semestriellement jusqu’à l’échéance le 22e jour de mai et de novembre de chaque année, à compter du 22 mai 2024. Les billets sont des obligations non garanties de premier rang directes de WSP et prennent rang à égalité avec toutes les dettes non garanties de premier rang actuelles et futures de WSP. Les billets sont cautionnés solidairement, sur une base non garantie de premier rang, par certaines filiales de la Société. Les billets se sont vu attribuer la note de BBB (haut), avec une tendance stable, par DBRS Limited.

Les billets sont offerts au Canada dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d’une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l’objet d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat des billets ne sera sollicitée là où cela est interdit.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés inclus dans le présent communiqué, tels que les énoncés concernant l’emploi prévu du produit net tiré du placement et tout autre événement ou développement futur, constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information dont la Société dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses hypothèses tirées de son expérience et de sa perception de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qu’elle croit pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou développements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, accessible sous le profil de WSP sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement ou d’autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d’autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à la date de celui-ci et, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, WSP ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, qu’ils soient écrits ou verbaux, qu’elle peut formuler de temps à autre ou qui peuvent être formulés en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. Les énoncés prospectifs faits dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 67 000 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a généré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

