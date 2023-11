Credivera entre dans la dernière phase des tests avec Services partagés Canada pour permettre l'utilisation d’attestations vérifiables

CALGARY, Alberta et TORONTO, Ontario et GATINEAU, Québec, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Credivera est heureuse d'annoncer que l'entreprise a commencé la phase de test, la dernière étape vers la commercialisation du programme Solutions innovatrices Canada (SIC). La solution Credivera mise à l'essai par Services partagés Canada (SPC) vise à exploiter la puissance des attestations vérifiables pour améliorer l'identification de la main-d'œuvre, afin de permettre aux organisations et aux personnels d’effectuer plus rapidement et plus facilement des transactions numériques dans l'ensemble de l'économie et de la société. Ce programme tire parti des partenariats gouvernementaux de SIC pour tester les innovations et fournir un retour d'information précieux aux innovateurs canadiens.

Dans un monde de plus en plus dépendant des interactions numériques, le besoin d'identités professionnelles sécurisées, centrées sur la confidentialité et inviolable n'a jamais été aussi grand. Credivera a relevé ce défi en lançant une innovation révolutionnaire qui s'appuie sur des attestations vérifiables pour redéfinir la manière dont les informations et références professionnelles des individus sont émises, vérifiées, partagées et protégées.

La phase de test avec SPC représente une avancée significative dans cette technologie. La solution de pointe de Credivera en matière d’attestations vérifiables sera mise à l'épreuve dans des scénarios réels, validant son efficacité, sa sécurité et sa robustesse.

Alors que le monde continue de se tourner vers les interactions numériques, Credivera est à l'avant-garde, menant la charge vers un avenir où les solutions d'interaction numérique sont interopérables, robustes, centrées sur l'utilisateur et respectueuses de la vie privée. L'innovation de Credivera en matière d'identité de la main-d'œuvre offre:

Confidentialité et sécurité: L'innovation de Credivera donne la priorité à la protection de la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données. Les attestations vérifiables donnent aux individus un plus grand contrôle de leurs informations d'identification personnelles, renforçant ainsi la confiance dans les interactions numériques tout en réduisant le risque d'usurpation d'identité.

Témoins d’intégrités: En s'appuyant sur des normes cryptographiques avancées, l'innovation de Credivera permet de créer des attestations vérifiables résistantes aux altercations, ce qui réduit le risque de fraude.

Interopérabilité: La solution Credivera s'intègre de manière transparente aux infrastructures numériques existantes, ce qui favorise l'interopérabilité et la facilité d'adoption dans divers secteurs.

Efficacité: Les processus de vérification sont rationalisés, ce qui réduit les frais administratifs et améliore l'efficacité des organismes émetteurs, des particuliers et des organisations.

Approche collaborative: Credivera a travaillé en étroite collaboration avec les agences gouvernementales canadiennes et mondiales afin d'aligner son innovation sur les exigences réglementaires et les normes de sécurité les plus élevées.

"Nous sommes ravis d'entamer cette phase de notre voyage avec le gouvernement fédéral", a déclaré Dan Giurescu, PDG de Credivera. "Cette innovation souligne notre engagement à révolutionner les solutions d'identité des travailleurs qui sont sécurisées, privées et accessibles à tous. Nous pensons que cette phase de test validera notre vision et nous rapprochera d'un avenir numérique plus fiable et plus sûr."