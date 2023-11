eXp Luxury 会员数激增并超过 1,100 名，推动全球增长

贝灵厄姆,华盛顿州, Nov. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®,“the most agent-centric real estate brokerage on the planet™(全球以代理商为中心的地产经纪典范)”,也是 eXp World Holdings, Inc. 的核心附属公司 (Nasdaq: EXPI),今天宣布其具有前瞻性的豪华房地产计划 eXp Luxury 已在美国、波多黎各和加拿大拥有超过 1,100 名会员,预计到 2024 年第一季度还将在更多国家推出该计划。



eXp Luxury 利用 eXp Realty 的独家资源和创新技术。它于 2022 年 10 月首次在美国推出,不到一年的时间迅速发展到 700 名会员。该计划随后于 2023 年 9 月在加拿大推出,并于本月在波多黎各推出。该计划预计到 2024 年第一季度将扩展到英国、南非、葡萄牙、澳大利亚和新西兰。

eXp Realty 首席发展官 Michael Valdes 表示:“我们的代理商强烈希望进入 eXp Luxury 专属社区,其世界一流的资源和支持对于推动其全球扩张发挥了重要作用。目前我们的会员人数超过 1,100 名,我们的全球影响力不断扩大。我们为 eXp Luxury 的快速成长感到自豪,并热切期待为更多代理商提供加入我们专家社区的机会,在未来将豪华房地产带入新的、令人兴奋的市场。”

了解关于 eXp Luxury 计划的更多信息,请访问 expluxury.com 。

