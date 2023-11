eXp Luxury 會員數激增並超過 1,100 名，推動全球成長

貝靈厄姆,華盛頓州, Nov. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®,「the most agent-centric real estate brokerage on the planet™(全球以代理商為中心的房產經紀典範)」,也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司,今天宣布其具有前瞻性的豪華房地產計劃 eXp Luxury 已在美國、波多黎各和加拿大擁有超過 1,100 名會員,預計到 2024 年第一季度還將在更多國家推出該計劃。



eXp Luxury 利用 eXp Realty 的獨家資源和創新技術。它於 2022 年 10 月首次在美國推出,不到一年的時間迅速發展到 700 名會員。該計劃隨後於 2023 年 9 月在加拿大推出,並於本月在波多黎各推出。該計劃預計到 2024 年第一季將擴展到英國、南非、葡萄牙、澳洲和新西蘭。

eXp Realty 首席發展官 Michael Valdes 表示:「我們的代理商強烈希望進入 eXp Luxury 專屬社群,其世界一流的資源和支援對於推動其全球擴張發揮了重要作用。目前我們的會員人數超過 1,100 名,我們的全球影響力不斷擴大。我們為 eXp Luxury 的快速成長感到自豪,並熱切期待為更多代理商提供加入我們專家社群的機會,在未來將豪華房地產帶入新的、令人興奮的市場。」

如欲了解關於 eXp Luxury 計劃的更多資訊,請瀏覽 expluxury.com .

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)是 eXp Realty®、Virbela、和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立房地產公司,在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 89,000 名代理商,且持續在國際上擴大規模。作為一間上市公司,eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會,以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案,包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲端的經紀公司由 Virbela 提供支援,Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台,能夠讓代理商更緊密地聯絡,並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年,由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援,是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://expworldholdings.com 。

安全港聲明

此新聞稿包含的陳述可能包括未來預期陳述和其他前瞻性陳述,這些陳述基於管理層當前的觀點和假設,涉及已知和未知的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或事件與此類陳述所明示或暗示的存在重大差異。這些陳述包括但不限於:有關我們的代理商和經紀人群體持續增長的陳述、我們的住宅房地產經紀業務擴展到國外市場的陳述以及收入增長和財務業績的陳述。此類前瞻性陳述僅截至本文發布之日有效,公司沒有義務對其進行修訂或更新。此類陳述並不能保證未來的業績。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的表述存在重大不利差異的重要因素包括:業務或其他市場狀況的變化;在增加收入的同時難以將支出增長保持在適度水平;以及公司向證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險,包括但不限於最近提交之季度報告表 10-Q 和年度報告表 10-K。

