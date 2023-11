MARE NOSTRUM - Sécurité au travail : Mare Nostrum rappelle son expertise en matière de prévention des risques professionnels

MARE NOSTRUM

Sécurité au travail : le groupe Mare Nostrum rappelle son expertise en matière de prévention des risques professionnels

Grenoble, le 22 novembre 2023 – 18h – Dans le prolongement de la récente campagne du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, relative à la prévention des accidents de travail graves ou mortels, le groupe Mare Nostrum rappelle son expertise en matière de risques professionnels.

En 2021, notre pays recensait 640 000 accidents du travail dont 696 mortels (hors accidents de trajet), selon les chiffres officiels du Gouvernement. Compte tenu de ces statistiques et du risque encouru en matière de sécurité incombant à l’employeur, le groupe Mare Nostrum a entrepris, depuis 2022, de renforcer la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs évoluant dans les secteurs du BTP et de l’Industrie. Suite à des audits effectués par des organismes agréés et indépendants, TridenTT, travail temporaire Grenoble et Platinium CQFT, marques du groupe Mare Nostrum, ont ainsi respectivement obtenu, au semestre dernier, les certifications MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) et PASI BTP ® (Passeport Sécurité Intérim). Désormais, le groupe Mare Nostrum est en mesure de proposer des formations à des salariés et intérimaires afin qu’ils acquièrent les prérequis en matière de sécurité sur les chantiers.



PASI BTP®, une nouvelle formation Platinium CQFT pour la sécurité des professionnels du BTP

La marque Platinium CQFT, organisme spécialisé notamment dans les formations réglementaires, a franchi une étape supplémentaire. En effet, après avoir été auditionnée par le comité de pilotage de EGF en octobre 2022, puis avoir passé avec succès une première session de formation auditée par l'OPPBTP les 15 et 16 mai 2023, Platinium CQFT a été référencée pour dispenser la formation PASI BTP® d'EGF, le syndicat des Entreprises Générales de France. Désormais, chaque salarié intérimaire, affecté à des chantiers du BTP, peut bénéficier d’une formation sur les risques.

« Platinium CQFT accompagne depuis plus de 15 ans les entreprises en matière de formations réglementaires et métiers. Former les professionnels afin de leur permettre de travailler en toute sécurité est primordial. Bien que la sécurité et les conditions de travail continuent de s’améliorer dans le BTP, les intérimaires restent plus exposés aux risques que le personnel permanent des entreprises. Face à ce constat, EGF a mis en place, fin 2017, un Passeport Sécurité Intérim : le PASI BTP ®. C’est donc naturellement et dans sa volonté de s’engager pour la sécurité sur les chantiers que Platinium CQFT a mis en place un groupe de travail pour présenter sa candidature auprès de EGF en vue d’obtenir l’agrément pour dispenser le PASI BTP ® » - Anne POINSON, Directrice de la Business Unit Formation et du CFA Arcadia.



Mare Nostrum, un management des risques bien maîtrisé et conforme au référentiel MASE

Comme indiqué ci-avant, le groupe a obtenu la certification MASE, en janvier dernier, pour sa marque TridenTT Travail Temporaire de Grenoble, spécialisée dans le secteur de l’Industrie. Référentiel de management de la sécurité au travail, la certification MASE apporte des garanties en termes de gestion des risques professionnels en ce qu’elle est soumise au respect d’un cahier des charges strict (identification des risques, mesures proactives pour les réduire, formation du personnel, mise en place d’indicateurs de suivi des incidents/accidents…). En collaboration avec le service QSSE, l’agence est maintenant en mesure de réduire les risques au travail, grâce à des analyses périodiques et des retours d’expérience sur le terrain. Cette démarche s’inscrit dans un engagement plus global : certifier d’autres agences et marques du groupe.

« L’Agence TridenTT Travail Temporaire de Grenoble, spécialisée dans l’industrie, a franchi un cap en 2021, celui d’entrer dans une démarche de certification MASE. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour obtenir, en janvier 2023, une première certification MASE, d’une durée d’un an. Grâce à cette certification, le Groupe a ainsi pu gagner en notoriété et productivité. Notre empreinte sur le marché de l’industrie est encore plus forte et nos salariés intérimaires sont encore plus fidèles. Cette rigueur imposée par le MASE était déjà dans notre ADN. » Marilyn BEVILACQUA, Responsable d'agence et facilitatrice RH.

Les certifications MASE et PASI BTP ® viennent consacrer l’engagement de Mare Nostrum, au travers de ses marques TridenTT Travail Temporaire et Platinium CQFT, destinées à réduire les risques professionnels, tout en leur permettant de développer leurs compétences grâce à une formation adéquate. Ces résultats sont le fruit d’efforts déployés par les équipes, pleinement engagées pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs et intérimaires.

Conformément à son plan « Horizon 2025 », Mare Nostrum étoffe son activité Formation de nouvelles offres fortement différenciantes et démontre sa capacité à accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques en Ressources Humaines.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation, le portage salarial ainsi que les services RH. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet de répondre à tous les besoins des entreprises en matière de ressources humaines. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM



Investisseurs



Nicolas Cuynat



Tél : +33 (0)4 38 12 33 50



investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM



Investisseurs



Solène Kennis



Tél : +33 (0)1 75 77 54 68



marenostrum@aelium.fr

Pièce jointe