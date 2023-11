ESSILORLUXOTTICA ET MONCLER ANNONCENT UN ACCORD DE LICENCE EXCLUSIF



Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (22 novembre 2023 – 18h00) – EssilorLuxottica et Moncler annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de licence exclusif qui comprend la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Moncler.

L’accord prendra effet le 1er janvier 2024 et se poursuivra jusqu’en décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection Moncler Lunettes développée avec EssilorLuxottica sera celle d’Automne-Hiver 2024, disponible à compter de septembre 2024.

Ce partenariat insufflera l’expérience cumulée et la recherche constante d’innovation qui caractérisent EssilorLuxottica aux collections Moncler Lunettes, reconnues pour leur parfait équilibre entre fonctionnalité et esthétique contemporaine, avec des montures aussi bien adaptées à la vie en ville qu’en montagne.

Les nouveaux modèles Moncler Lunettes seront disponibles dans les magasins Moncler et sur moncler.com, ainsi que dans les magasins EssilorLuxottica et auprès d’une sélection d’opticiens dans le monde.

Remo Ruffini, Président-Directeur Général de Moncler S.p.A., a commenté : “Les nouvelles collections Moncler Lunettes représenteront l’alliance parfaite entre le style de Moncler et le savoir-faire d’EssilorLuxottica en matière de lunetterie, créant ainsi un produit à la pointe du design, de l’innovation, et de la qualité.”

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, a déclaré : “Moncler est une marque que nous admirons depuis longtemps ; nous partageons une passion pour l’innovation et le style, mais aussi une certaine tradition étant toutes deux nées dans les montagnes. Nos équipes sont ravies d’embarquer dans cette aventure commune pour concevoir et développer une collection de lunettes unique qui reflètera parfaitement le caractère unique de la marque Moncler.”

