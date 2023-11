bioLytical Laboratories Inc. fait des dons de tests de dépistage pour aider à accroître l'accès international au dépistage en prévision de la Semaine internationale du dépistage

bioLytical, en partenariat avec l'ONG Coalition Plus, a fait don de plus de 8 000 tests rapides de dépistage dans les 25 pays et organisations partenaires

RICHMOND, Colombie-Britannique, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- bioLytical Laboratories Inc. (« bioLytical »), un leader mondial des diagnostics médicaux in vitro rapides et son partenaire Coalition PLUS, une ONG mondiale, ont annoncé qu'ensemble, elles ont fait don et distribué plus de 8 000 tests de dépistage dans 25 pays pour aider à améliorer l'accès aux tests de dépistage dans le monde entier.

La semaine internationale du dépistage, qui cette année se déroulera du 22 au 28 novembre, aide à sensibiliser à l'importance de l'accès aux tests de dépistage pour la santé individuelle et publique. Les tests de dépistage constituent l'un des outils essentiels pour aider à relier les personnes aux soins et à réduire la propagation de l'infection, le renforcement de l'accès aux tests est essentiel dans la lutte pour mettre fin aux graves problèmes de santé publique tels que le VIH et l'hépatite.

La pandémie a démontré l'importance d'un accès équitable à des tests diagnostiques rapides et précis pour enrayer la propagation des maladies infectieuses. Des tests de dépistage rapides et efficaces sauvent non seulement des vies, mais aident également à minimiser l'impact sociétal et économique des poussées épidémiques.

Dans le cadre de notre engagement et à l'appui de la Semaine internationale du dépistage, bioLytical et la Coalition PLUS sont fières de jouer un rôle mondial dans l'amélioration de l'accès aux tests de dépistage, réaffirmant leur engagement à mettre fin à certains des défis de santé les plus graves au monde.

Robert Mackie, directeur général de bioLytical, souligne l'importance de la Semaine internationale du dépistage et déclare : « La Semaine internationale du dépistage sert de rappel mondial du rôle crucial que jouent les tests rapides de dépistage dans la protection de la santé publique. Le moment est venu de sensibiliser l'opinion à la nécessité d'une détection précoce, ce qui, en fin de compte, contribue à la santé globale des communautés dans le monde entier. Nous sommes fiers de soutenir cette cause par le biais de dons de tests de dépistage et de faire ainsi partie de la solution. »

En faisant don de ces tests de dépistage, bioLytical et Coalition PLUS visent à remédier aux disparités en matière d'accès aux soins de santé et de capacités de dépistage dans le monde entier. L'amélioration de l'accès équitable au dépistage aide les prestataires de soins de santé à disposer des outils nécessaires pour identifier les infections et fournir rapidement des soins et des traitements.

Le Dr Bintou Dembele, vice-président de Coalition PLUS, a déclaré : « Le dépistage communautaire du VIH et des infections sexuellement transmissibles aide à trouver des personnes non diagnostiquées appartenant souvent à des populations difficiles à atteindre. La Semaine internationale du dépistage vise à mettre en lumière les interventions de sensibilisation qui sont essentielles pour combler les lacunes restantes dans la lutte contre l'épidémie de VIH. »

bioLytical Laboratories Inc. est un leader de l'industrie dans la fabrication de tests rapides pour diagnostic in vitro axés sur les maladies infectieuses avec une mission mondiale de s'assurer que chaque personne a accès à des tests de dépistage précis et fiables pour connaître son état de santé, plus rapidement.

Coalition PLUS, créée en 2008, est une union internationale d'associations communautaires dans la lutte contre le VIH/SIDA et l'hépatite virale, opérant dans 52 pays et aux côtés d'une centaine d'organisations de la société civile. Ces associations font la promotion de méthodes innovantes adaptées aux personnes confrontées à la plus grande discrimination en matière d'accès aux soins de santé.

En plus de son engagement à l'égard de la Semaine internationale dépistage, bioLytical continue d'innover et de développer des solutions de diagnostic de pointe pour répondre aux besoins en constante évolution du secteur de la santé. bioLytical reste engagée dans la promotion d'un monde en meilleur santé, plus sécurisé et plus relié grâce à l'innovation des diagnostics rapides. En distribuant ces tests dans les zones mal desservies, nous espérons faciliter la détection précoce, en aidant les prestataires de soins de santé et les gouvernements à mieux gérer et atténuer l'impact de ces maladies.

bioLytical Laboratories Inc. est une société canadienne privée axée sur la recherche, le développement et la commercialisation de diagnostics médicaux in vitro rapides à l'aide de sa plateforme technologique INSTI® brevetée et de sa ligne de flux latéral, iStatis. bioLytical a remporté plusieurs prix locaux et industriels, notamment celui d'exportateur de l'année en Colombie-Britannique en 2019. Nous avons été nommés l'entreprise de l'année en technologie médicale en phase de croissance par Lifesciences en Colombie-Britannique et figurons sur la liste des entreprises à croissance rapide de la Colombie-Britannique depuis sept ans, ainsi que sur la liste des entreprises à croissance rapide du Globe and Mail en 2020. En 2020, bioLytical a déménagé dans des installations de pointe beaucoup plus grandes à Richmond, en Colombie-Britannique, pour faire face à la croissance extraordinaire de notre équipe. Fournissant des résultats précis en une minute ou moins, la gamme INSTI® comprend le test INSTI® HIV-1/HIV-2 Antibody Test, le test INSTI® Multiplex HIV Syphilis Ab, le test INSTI® HIV Self Test, le test INSTI® Covid-19 Antibody Test et le test INSTI® HCV Antibody Test. bioLytical commercialise ses produits en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et Afrique et en Asie. En 2022, bioLytical a lancé iStatis, sa nouvelle plateforme de test à flux latéral afin de créer un accès supplémentaire aux tests de dépistage dans le monde entier.

En fournissant des résultats précis en temps réel, INSTI® et iStatis génèrent des résultats significatifs pour les professionnels de la santé, les patients et les organismes de santé publique du monde entier et sont des partenaires clés pour relever certains des plus graves défis mondiaux en matière de santé. Veuillez consulter www.istatis.com, www.insti.com et www.biolytical.com pour plus d'informations.