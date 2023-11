Voltalia et Co-op concluent un partenariat durable pour la fourniture d'électricité verte au Royaume-Uni

Co-op, l'une des plus grandes coopératives de consommateurs au monde, et Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annoncent conjointement la signature d'un contrat de vente d'électricité (Corporate PPA1) d'une durée de 15 ans pour l'ensemble de la production du parc solaire Eastgate de 34 mégawatts, situé dans le Yorkshire du Nord.

Dans le cadre de cet accord, Co-op s'approvisionnera en électricité pour ses établissements, notamment les magasins d'alimentation, les centres de distribution et les maisons funéraires dans tout le Royaume-Uni. Il est établi sur une période de 15 ans, à partir de la production du projet Eastgate Solar de Voltalia, près de Scarborough, qui devrait être pleinement opérationnel en 2025.

Les premiers travaux de construction ont commencé sur le parc, qui comptera au total 62 500 panneaux solaires une fois achevé. Lorsque tous les panneaux solaires fonctionneront au maximum de leur capacité, ils fourniront suffisamment d'électricité pour couvrir jusqu'à 7,5 % des besoins totaux annuels de Co-op en électricité.

Sur une année complète, la production représentera environ 34 000 mégawattheures d'électricité, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 170 magasins d'alimentation Co-op, 500 maisons funéraires Co-op ou encore, fournir de l'électricité à environ 12 500 foyers britanniques.

L'engagement de Co-op va permettre de débloquer l'investissement nécessaire à la construction de la centrale solaire et, ce faisant, aidera à ajouter une génération renouvelable supplémentaire au Royaume-Uni, une étape importante alors que Co-op continue de réclamer une réforme du marché de l'énergie et travaille à atteindre le Net Zéro Carbone pour ses opérations d'ici 2035.

Shirine Khoury-Haq, PDG du groupe Co-op, a déclaré : « La signature de ce contrat de vente d'électricité est une étape importante qui démontre que l'objectif de Co-op est de rendre le réseau énergétique plus vert et de créer de la transparence sur le marché de l'énergie renouvelable. Cet accord permettra non seulement de produire davantage d'énergie verte, mais aussi d'assurer la sécurité énergétique, de stimuler la croissance économique et de nous rapprocher de notre objectif Net Zéro Carbone. Nous continuons à penser que la décarbonation du réseau doit être une priorité absolue pour le gouvernement. Les entreprises ont un rôle à jouer et il est urgent de mettre en place une réforme qui permette de faire progresser beaucoup plus rapidement des projets tels que le projet solaire d'Eastgate. S'il faut saluer les progrès significatifs réalisés par le Royaume-Uni à ce jour, notre pays reste trop dépendant des combustibles fossiles. Les objectifs ambitieux ne suffiront pas à atteindre les avantages d'un réseau Net Zéro Carbone, qu'il s'agisse de la sécurité énergétique, de la réduction des coûts de production ou de l'amélioration de la situation de la planète, dont nous avons tellement besoin. »

La signature de ce contrat avec Co-op réaffirme la position de Voltalia en tant que leader dans les solutions de contrats de vente d'électricité pour les entreprises et les organisations. L'expertise et l'expérience de l'entreprise tout au long de la chaîne de valeur des infrastructures renouvelables lui permettent de proposer des solutions énergétiques compétitives et peu risquées. En outre, Voltalia a récemment commencé les premiers travaux de construction du parc solaire d'Eastgate, renforçant ainsi son engagement à accélérer les progrès en matière d'énergie durable au Royaume-Uni.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'aider Co-op à atteindre son objectif Net Zéro Carbone en fournissant de l'électricité propre à l'industrie alimentaire, en touchant des millions de personnes et en nous permettant de sensibiliser le public à une consommation plus durable et plus responsable. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du T4 2023, le 31 janvier 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 700 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

A propos de Co-op

The Co-op est l'une des plus grandes coopératives de consommateurs au monde, avec des intérêts dans les domaines de l'alimentation, des pompes funèbres, de l'assurance et des services juridiques. Détenue par plus de 4,8 millions de consommateurs britanniques, la Co-op exploite 2 400 magasins d'alimentation, plus de 800 salons funéraires et fournit des produits à plus de 5 100 autres magasins, y compris ceux gérés par des sociétés coopératives indépendantes et par l'intermédiaire de son entreprise de vente en gros, Nisa Retail Limited.

Employant plus de 63 000 personnes, la Co-op réalise un chiffre d'affaires annuel de 11,5 milliards de livres sterling. En plus d'avoir des objectifs financiers et opérationnels clairs, la Co-op est un leader reconnu pour ses programmes de développement durable et ses programmes communautaires. La Co-op existe pour répondre aux besoins de ses membres et défendre les valeurs auxquelles ils croient.

1 Un Corporate PPA (Corporate Power Purchase Agreement) est un contrat de vente directe conclu entre un producteur d'énergie et une entreprise consommatrice finale.

