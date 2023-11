Meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen og resultatet før skat

Selskabsmeddelelse nr. 18 /2023 | 23. november 2023



Danske Andelskassers Bank havde i 1.-3. kvartal 2023 en meget tilfredsstillende fremgang i såvel basisindtjeningen som i resultatet før skat. Basisindtjeningen steg med 89,6 % til 196,8 mio. kr. mod 103,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Resultatet før skat var på 218,0 mio. kr., hvilket er en tredobling i forhold til 71,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Efter skat var resultatet i 1.-3. kvartal 2023 på 194,6 mio. kr. mod 65,4 mio. kr. i samme periode sidste år.

Fremgangen skyldes en markant vækst i nettorenteindtægterne som følge af effekterne af Nationalbankens renteforhøjelser, de afledte konsekvenser af gennemførte renteforhøjelser på ud- og indlån og stigningen i bankens samlede udlån.

Nettogebyrindtægterne faldt som følge af den generelle afmatning på boligmarkedet og udviklingen på de finansielle markeder. Omkostningerne steg med 3,8 %. Kursreguleringerne var i 1.-3. kvartal 2023 positive med 58,6 mio. kr. mod et kurstab i samme periode sidste år på 49,8 mio. kr. Begyndende svaghedstegn hos bankens kunder og usikkerhed i forbindelse med de geopolitiske spændinger har påvirket nedskrivningerne med mernedskrivninger i 1.-3. kvartal 2023 på 37,4 mio. kr. mod tilbageførsler i samme periode sidste år på 17,5 mio. kr.

Den gennemførte aktieemission i marts 2023 med et nettoprovenu på 309,0 mio. kr. er den enkeltstående begivenhed, som har bragt bankens kapitalgrundlag op på det højeste niveau nogensinde. Kapitalgrundlagsprocenten er steget fra 26,3 % ultimo 2022 til 29,6 % pr. 30. september 2023. I beregningen indgår periodens overskud, som er verificeret af bankens eksterne revision samt maksimal udbytteudlodning på basis af resultatet for 1.-3. kvartal 2023. Desuden er kapitalprocenten påvirket af indfrielsen af et Tier 2 lån på 105,0 mio. kr.

Hovedpunkter i regnskabet for 1.-3. kvartal 2023:

Basisindtjeningen er steget med 89,6 % til 196,8 mio. kr. mod 103,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Fremgangen skyldes primært stigningen i nettorenteindtægterne.

Gebyrindtægterne netto er faldet med 11,8 %, hvilket skyldes afmatningen på boligmarkedet og udsvingene på de finansielle markeder med faldende indtægter fra formueforvaltning.

Udgifterne til personale og administration er steget med 3,8 %.

Positive kursreguleringer på 58,6 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 1.-3. kvartal 2022 på 49,8 mio.kr.

Begyndende svaghedstegn hos bankens kunder har påvirket nedskrivningerne. Nedskrivninger i 1.-3. kvartal 2023 er på 37,4 mio. kr. mod tilbageførsler i samme periode sidste år på 17,5 mio. kr. De ledelsesmæssige tillæg er øget med 4,1 mio. kr.

Resultat før skat på 218,0 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023 mod 71,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022.

Kraftig stigning i udlånet med en vækst på 11,0 % til 7.727 mio. kr. pr. 30. september 2023 mod 7.141 mio. kr. pr. 30. september 2022.

Historisk høj kapitalprocent på 29,6 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,1 procentpoint.

Overdækning til NEP-krav på 9,9 procentpoint.

Egenkapitalforrentning før skat på 12,1 % p.a.

Den 31. marts 2023 opjusterede banken forventningen til basisindtjeningen fra 170–200 mio. kr. til 200-240 mio. kr. Forventningerne til resultatet før skat blev opjusteret fra 175-225 mio. kr. til 205- 265 mio. kr. De i selskabsmeddelelsen af 31. marts 2023 udmeldte forventninger fastholdes.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”Den stærke vækst i vores kerneforretning er fortsat ind i 3. kvartal 2023. Basisindtjeningen for 1.-3. kvartal 2023 er steget med hele 89,6 %. Det er naturligvis resultatet af ændringerne i de grundlæggende økonomiske forhold, hvor de hastigt stigende renter har øget renteindtægterne. Samtidig har den fortsatte tilgang af nye kunder og en høj udlånsaktivitet betydet en stigning i bankens samlede udlån.

Den grundlæggende kreditkvalitet i bankens udlånsbog er høj, men vi begynder at se svagheder på enkelte specifikke brancher. Privatkunder har indtil videre vist stor modstandskraft over for høj inflation og stigende renter, og vi har derfor stadig ikke set væsentlige forringelser.

Det er meget tilfredsstillende, at resultatet før skat har vist en tredobling til 218,0 mio. kr. mod 71,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022”.

