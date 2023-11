Phenix Partner ouvre une dizaine de postes sur les prochains mois

Phenix Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur de gammes de produits complètes dans le domaine de la télécommunication (mobile, fixe, téléphonie d’entreprise, etc.), recrute pour soutenir ses opérations et lancer sa nouvelle stratégie de croissance à l’échelle nationale.

Phenix Partner challenge le monde de l’indirect des télécoms grâce à ses MVNO Orange, SFR et Bouygues Telecom. La société propose à ses partenaires une solution unique de communications mobiles pour leurs clients : Collecte data privée, convergence fixe/mobile, réseau 5G, eSIM, etc. Phenix Partner est également positionnée sur l’univers du fixe à travers ses solutions de téléphonie d’entreprise, ses solutions Centrex en partenariat avec Webex, Enreach et Teams prochainement et des services IT en cloud via ses offres de Digital services ou de signatures électroniques d’ici la fin 2023.

Rejoindre Phenix Partner est une opportunité d’intégrer une entreprise reconnue pour son innovation et la qualité de son offre. Les équipes de Phenix Partner évoluent dans un environnement attractif et sur un marché en très forte traction.

Quelques opportunités à venir chez Phenix Partner :

Channel Manager Junior

Channel Manager Sénior

Responsable Commercial

Directeur(trice) Commercial (e)

Responsable Opérationnel de Comptes

Chef de Produit Marketing Mobile

Chef de Produit Marketing Fixe

https://phenix-partner.fr