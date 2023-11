La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera la mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande

TORONTO, 23 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada, avec un fort soutien des secteurs public et privé canadiens, sud-coréens et thaïlandais, a le plaisir d’annoncer que la Fondation dirigera Vivre plus intelligemment : Mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande, du 26 novembre au 1er décembre 2023, à Bangkok (26-28 novembre) et à Séoul (29 novembre-1er décembre).



La Corée du Sud et la Thaïlande offrent des débouchés commerciaux idéaux pour les entreprises canadiennes, en particulier dans les secteurs des technologies propres, des soins de santé et des technologies de l’information et des communications (TIC). Les deux pays ont accordé une priorité stratégique à ces industries dans leurs stratégies économiques et offrent des incitatifs attrayants pour favoriser la croissance et la collaboration. En capitalisant sur ces marchés complémentaires, les entreprises canadiennes peuvent s’implanter solidement et exploiter le potentiel de réussite à long terme et de partenariats mutuellement bénéfiques.

La Mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande s’inscrit dans le cadre de la série de missions 2023-2025 de la Fondation, intitulée Nord-Est X Sud-Est : Favoriser les partenariats entre le Canada et l’Asie et marque la septième mission de la série de missions commerciales féminines en Asie de la FAP Canada.

La mission se concentrera sur les secteurs des technologies propres, des technologies de la santé et des TIC et mettra en lumière les innovations qu’apportent les entrepreneures canadiennes dans ces secteurs. Elle offrira une occasion unique de renforcer les relations économiques entre les entrepreneures canadiennes et les entreprises de Corée du Sud et de Thaïlande, tout en encourageant le commerce inclusif en matière de genre, en soutenant les petites et moyennes entreprises (PME) et en catalysant les partenariats internationaux entre les entreprises canadiennes et ces deux économies asiatiques fortes et dynamiques.

Dans le cadre de la Mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande, nous tiendrons des conférences publiques avec des intervenantes de renom issus du gouvernement, du monde des affaires et du milieu universitaire du Canada, de la Corée du Sud et de la Thaïlande afin de discuter des questions commerciales bilatérales et régionales, de l’inclusion des genres dans l’économie, dans le but de favoriser la promotion économique des femmes et du soutien aux PME. Les 21 déléguées de la mission participeront à des réunions de jumelage personnalisées d’entreprise à entreprise (EAE), à des présentations d’entreprises et à des occasions de réseautage avec les participantes à la conférence.

La mission commerciale exclusivement féminine du Canada en Corée du Sud et en Thaïlande est généreusement soutenue par des contributions du gouvernement du Canada par l'intermédiaire d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

