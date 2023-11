Sodexo - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires AGM du 15 décembre 2023

Information réglementée

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 DECEMBRE 2023

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Participation à l’assemblée

Issy-les-Moulineaux, le 23 novembre 2023 – L'Assemblée Générale Mixte de Sodexo se tiendra le vendredi 15 décembre 2023 à 15 heures 30 à l’Auditorium de La Seine Musicale – 1, Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt.

L'avis préalable à cette Assemblée Générale comprenant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 3 novembre 2023.

L'avis de convocation sera publié au BALO et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes » du 27 novembre 2023.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce ainsi que le Document d’enregistrement universel 2023 (déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 novembre 2023) peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale (https://www.sodexo.com/fr/investors/shareholders/shareholders-meetings).

Pour les actionnaires qui ne pourraient pas être physiquement présent(e)s à l’Assemblée Générale, cet évènement sera retransmis en direct sur le site internet de Sodexo. La vidéo sera également disponible en différé.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un projet de spin-off et de cotation début 2024. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires

consolidé pour l’exercice 2023

consolidé pour l’exercice 2023 430 000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé basé en France

dans le monde

45 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

14,3 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 25 octobre 2023)

Pièce jointe