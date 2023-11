TELUS approfondit ses engagements en matière de réconciliation en intégrant l’intelligence artificielle à son cinquième Rapport annuel sur la Stratégie de réconciliation et la Connectivité des communautés autochtones

MONTRÉAL, 23 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kanien’kehá:ka — Aujourd’hui, TELUS publie la cinquième édition annuelle de son Rapport sur la Stratégie de réconciliation et la Connectivité des communautés autochtones [1], qui détaille la façon dont l’entreprise est en voie d’atteindre ou de dépasser ses engagements en matière de réconciliation. TELUS annonce également un nouvel objectif : intégrer les points de vue autochtones à sa stratégie sur l’éthique des données et l’intelligence artificielle (IA). Le rapport de 2023 est illustré par les artistes autochtones Johnny Ketlo III de Nadleh Whut’en et Ryan Dickie de la Première Nation de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, et recueille des dizaines de témoignages inspirants d’Autochtones. Ceux-ci misent sur les possibilités infinies de la connectivité de pointe et sur les investissements de TELUS pour améliorer les résultats en éducation, pour revitaliser les langues autochtones, pour accroître la participation à l’économie et pour favoriser la prospérité à long terme dans les collectivités autochtones et ailleurs.



« Ensemble, nous progressons à grands pas vers un monde où les communautés autochtones au Québec ont accès à la connectivité nécessaire pour soutenir leurs objectifs sociaux, culturels et économiques, déclare Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing, Québec, de TELUS. Notre équipe s'engage à respecter ses engagements et à continuer de travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones, car nous espérons sincèrement que notre parcours servira d'inspiration et encouragera d'autres entreprises, dirigeants et individus à poursuivre les efforts essentiels en matière de réconciliation autochtone au Québec. »

Le rapport de 2023 comprend des exemples éloquents de moyens pour les entreprises de favoriser la réconciliation au Québec et dans le reste du Canada en adoptant des stratégies réfléchies d’approvisionnement, de recrutement et de perfectionnement de la main-d’œuvre. En reconnaissance de son leadership dans le domaine de la réconciliation économique, TELUS figure au palmarès « Ten to Watch » d’Indigenomics, qui salue le travail d’entreprises, de partenariats et d’initiatives en tête du mouvement pour une économie autochtone de 100 milliards de dollars.

« L'internet à très haut débit est un outil puissant pour partager notre mémoire collective et notre savoir millénaire du Nitassinan. Elle encourage l’esprit d’entreprise et favorise le développement de l’économie et du tourisme à l’échelle locale, explique Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil des Innus d’Ekuanitshit. Cette vitesse offre également l’accès à de meilleurs soins de santé et à des services éducatifs adaptés virtuels, qui permettent à nos jeunes de poursuivre leurs études tout en restant ancrés dans notre communauté innue. »

« Combler le fossé numérique contribue grandement à favoriser la participation équitable des entreprises autochtones aux nouveaux secteurs de croissance économique, souligne Tabatha Bull, présidente et chef de la direction du Conseil canadien pour l’entreprise autochtone. La connectivité au sein des collectivités autochtones constitue une étape cruciale vers la réconciliation, car elle augmente les possibilités d’engagement économique des Autochtones. Nous saluons le fait que TELUS tient compte de cette réalité et prend des mesures pour nous aider à relever ces défis. »

En 2021, TELUS est devenue la première entreprise technologique au Canada à lancer un plan d’action public pour la réconciliation avec les Autochtones, s’engageant ainsi à assumer une responsabilité dans le domaine à l’échelle de l’entreprise et à respecter ses objectifs stratégiques.

Le plan d’action de TELUS pour la réconciliation avec les peuples autochtones repose sur quatre piliers assortis d’objectifs et d’échéances mesurables. Les principaux jalons pour 2023 sont les suivants :

Connectivité : De 2022 à 2023, 120 collectivités autochtones se sont ajoutées au réseau évolué à large bande de TELUS, le tout en partenariat avec les gouvernements autochtones.

De 2022 à 2023, 120 collectivités autochtones se sont ajoutées au réseau évolué à large bande de TELUS, le tout en partenariat avec les gouvernements autochtones. Retombées sociales : Le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS a accordé deux millions de dollars à des organisations dirigées par des autochtones axées sur la santé

Le a accordé deux millions de dollars à des organisations dirigées par des autochtones axées sur la santé Sensibilité culturelle et relations : Plus de 700 000 étudiants et enseignants ont participé au projet financé par TELUS de la Couverture des témoins numérique , qui met l’accent sur les expériences, les perspectives et les objets autochtones afin d’explorer l’héritage des pensionnats autochtones au Canada.

Plus de 700 000 étudiants et enseignants ont participé au projet financé par TELUS de la , qui met l’accent sur les expériences, les perspectives et les objets autochtones afin d’explorer l’héritage des pensionnats autochtones au Canada. Réconciliation économique : Ce nouvel engagement vise à intégrer les points de vue autochtones à la stratégie sur l’IA et l’éthique des données de TELUS.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS en matière de réconciliation et lire le Rapport sur la Stratégie de réconciliation et Connectivité des communautés autochtones de 2023 , consultez la page telus.com/reconciliation .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de 69 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

camille.finnegan@telus.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5fe72f7-098a-4fa0-a77b-0587c4c8fe0c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b65e5dd8-968b-4caf-ae02-3b029b55a0fc/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce73e9f4-c934-4fea-8629-cc2587b41e5b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d6380a0-e50c-4475-be05-ad31d093987e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c298d972-94f9-41fc-94f5-39f818d54025/fr