La bonne humeur et l’esprit de camaraderie illuminent Londres : Le spectacle « Stand Up for Mums » de Momcozy est un succès retentissant

LONDRES, 23 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy, qui accompagne plus de 3 millions de mamans à travers le monde, vient de clôturer avec brio son spectacle de stand-up,« Stand Up for Mums », (Tout le monde debout pour les mamans) qui s'est tenu le 19 novembre au Soho Theatre de Londres. Cet évènement a permis de célébrer le point de vue et l'expérience de chaque mère à travers le rire, en mettant en lumière la beauté insoupçonnée de la maternité.



Le spectacle, qui a attiré plus de 100 nouveaux ou futurs parents d’horizons variés, a permis à chacun de faire le plein d'enthousiasme et de joie. Animé par Hatty Ashdown, ce spectacle à l’impressionnante programmation, avec des comédiens tels que Jacob Hawley, Esther Manito, Michael Akadiri et Lily Phillips, a permis d’entendre des anecdotes authentiques de parents auxquels le public n’a eu aucun mal à s’identifier. Pensé spécialement pour les parents et futurs parents, l’évènement était placé sous le signe de l’humour universel et du partage d’expériences propres à la parentalité.

Dans le cadre de la campagne #StandUpForMums, le spectacle humoristique Stand Up For Mums a permis de rendre hommage au parcours unique de la maternité et a offert une plateforme de partage d'expériences et de connexion grâce à l'humour. Une mère présente au spectacle a déclaré : « Lorsque l’on est maman, on a besoin de personnes à qui s’identifier. Beaucoup de blagues me parlaient personnellement, c'était vraiment très drôle et nous avons passé un très bon moment ! »

Afin de soutenir encore plus les mamans, Momcozy étend son impact en ligne. La marque encourage les mamans à partager leurs témoignages sur la maternité sur Instagram et Facebook avec le hashtag #StandUpForMums. Cette initiative a inspiré énormément de mamans qui ont tenu à partager leur point de vue et leurs expériences, favorisant ainsi la création d’une communauté en ligne bienveillante.

La maternité est une succession de moments joyeux et de moments plus difficiles. Conscient de cela, Momcozy continue de s’engager pour soutenir et chouchouter toutes les mamans. « Stand Up For Mums » ne constitue qu'une partie de la campagne plus vaste de Momcozy intitulée « Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real Support » (Surmonter les obstacles liés à l’allaitement : apporter un réel soutien aux mères). Cette campagne vise à conférer plus d’autonomie aux mères en éliminant les obstacles liés à l'allaitement, grâce à des produits innovants et à l’organisation d’actions de soutien.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, ses soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité.

La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays différents dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité.

S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs confortables nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre plus facile la vie des mamans à travers le monde.

