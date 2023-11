Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB har fastställts till 0,054 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 27 november 2023.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2023 till och med den 23 november 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 0,27 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,077 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,054 SEK. Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 pågår från och med den 27 november 2023 till och med den 11 december 2023.



Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.terranet.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, CEO

Tel: +46 7 0777 8538

eller

Dan Wahrenberg, CFO

Tel: +46 7 0337 0346

E-post: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

