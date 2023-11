Danske Andelskassers Bank A/S udsteder Non-Preferred Senior (NPS)

Selskabsmeddelelse nr. 20/2023 | 23. november 2023

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 19/2023 af 23. november 2023 meddeles det, at Danske Andelskassers Bank A/S med valørdato den 4. december 2023 udsteder Non-Preferred Senior kapital for DKK 100 mio.

Udstedelsen har 7-årig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse den 4. december 2027 og hvert kvartal derefter. Udstedelsen forrentes med CIBOR 3 plus et tillæg på 3,50 %.

Obligationen er udstedt under Danske Andelskassers Banks’ Notes Programme dateret 23. november 2023.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

