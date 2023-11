STMicroelectronics et ERG signent un accord de long terme portant sur la fourniture d’électricité issue de sources renouvelables en Italie

Genève (Suisse) et Gênes (Italie), le 24 novembre 2023 — STMicroelectronics (NYSE:STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et ERG, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergies renouvelables en Europe, par l’intermédiaire de sa filiale ERG Power Generation, annoncent ce jour la signature d’un accord d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement — PPA) d’une durée de quinze ans portant sur la fourniture d’énergie renouvelable aux activités de ST en Italie sur la période 2024-2038. En Italie, ST exploite deux usines de fabrication, en forts volumes, de semiconducteurs à Agrate (près de Milan) et à Catane (Sicile), ainsi que plusieurs sites de R&D, de conception, de ventes et de marketing.

L’accord porte sur la vente par ERG d’environ 250 GWh d’énergie renouvelable par an, soit un volume total de 3,75 TWh sur 15 ans. Cette énergie sera produite par les parcs éoliens en Sicile de Camporeale (près de Palerme) et de Mineo-Militello-Vizzini (près de Catane). Il s’agit de deux projets de « repowering » avec l’installation de dernières technologies permettant une meilleure efficacité et une production d’électricité nettement plus élevée, pour une capacité installée totale de 151,4 MW.

Geoff West, vice-président exécutif en charge des achats pour STMicroelectronics, a déclaré : « Cet accord représente une nouvelle étape importante dans la réalisation de l’objectif de ST qui est d’atteindre la neutralité carbone dans ses activités (émissions de scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d’ici à 2027, notamment en s’approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d’ici à 2027. Les accords d’achat d’électricité joueront un rôle majeur dans notre transition. Dès 2024, le contrat d’achat d’électricité avec ERG permettra de fournir un niveau significatif d’énergie renouvelable aux sites de ST en Italie, qui inclut la R&D, la conception, les ventes et marketing et la fabrication de puces en grands volumes. »

Paolo Merli, président directeur général d’ERG, a commenté : « Nous nous félicitons de cet accord avec STMicroelectronics, un acteur technologique mondial de premier plan qui, à l’image d’ERG, s’est engagé vers la décarbonation de la planète en utilisant des énergies renouvelables dans l’ensemble de ses processus industriels. Après le parc éolien Partinico-Monreale, cet accord nous permettra d’entreprendre deux projets additionnels de « repowering » grâce à des mécanismes de vente d’énergie capables de stabiliser les revenus conformément aux standards actuels du marché afin de garantir la juste rémunération du capital investi. »

Pour de plus amples informations sur les engagements de ST dans les domaines de la transition énergétique et du changement climatique, cliquez ici.

Dans le cadre de ce contrat d’achat d’électricité (PPA), STMicroelectronics a été accompagné par ses partenaires act renewable GmbH, société de conseil en énergies renouvelables pour les entreprises multinationales, Pexapark AG, fournisseur de conseils, de logiciels et de market intelligence spécialisé dans les énergies renouvelables, et Parola Associati, conseiller juridique externe.



Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

