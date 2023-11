Experteam accompagne les organisations dans leur adoption de l’IA Générative

Experteam, société de conseil et d’expertise IT, étend sa gamme de services en annonçant une nouvelle offre permettant aux entreprises d’identifier les apports que l’IA pourrait leur procurer pour accroitre leurs performances et leur productivité.

La montée en puissance de l’IA, accélérée par l’IA Générative, dans tous les secteurs d’activité est désormais une réalité concrète que les professionnels se doivent de prendre en compte. Pour leur permettre d’identifier les opportunités que leur offre l’IA au regard de leurs organisations et de leurs métiers, Experteam a conçu une offre qui combine découverte de l’IA Générative, aide à la réflexion stratégique, présentation des technologies et mise en avant de cas d’usage.

Stéphane Anouari, Directeur Stratégie et Innovation chez Experteam « L’IA Générative marque un tournant important dans l’utilisation de l’IA en entreprise, car elle la rend très concrète au plus grand nombre et va avoir un impact majeur sur les modes de travail. Aujourd’hui, la question n’est plus « faut-il y aller ou pas », mais bien « comment y aller et que faire avec ? » Les nombreux investissements réalisés par les géants de la tech sur le secteur, à l’image de Microsoft avec OpenIA et Copilot, en sont la parfaite illustration. Il est plus que jamais fondamental d’identifier les opportunités qui pourront être liées à l’utilisation de l’IA Générative et d’accompagner les équipes qui seront amenées à concevoir et déployer les projets dans leurs entreprises. Notre offre a été conçue pour répondre à ces objectifs. »

Une offre unique permettant de faire les bons choix

Cette nouvelle offre s’adresse aux ETI qui souhaitent bénéficier d'une veille et de retours d'expérience pour mieux comprendre les opportunités de création de valeur appliquées à leurs activités, ainsi qu’aux grandes entreprises qui pourront tester et déployer de premiers projets basés sur l’IA Générative. Enfin, des thématiques spécifiques en fonction de chaque public seront proposées (DSI, Responsable IT en charge des aspects Workplace ou encore Responsable métiers).

Globalement, l’offre d’Experteam s’articule autour de quatre grands piliers :

· Découverte des fondamentaux de l’IA Générative avec Azure AI et Copilot et mesure de l’impact sur les opérations, les compétences et la conformité.

· Évaluation de la manière dont les entreprises créent et innovent à l’ère de l’IA Générative sur la base de partages de premiers retours d’expérience.

· Présentation des dispositions à prendre pour protéger la vie privée des employés, la confidentialité des données de l’entreprise, se prémunir des nouveaux types d’attaques et agir avec éthique.

· Accompagnement sur mesure pour développer ses idées, réaliser des PoCs, renforcer la sécurité et accompagner les usages.