Companjon s'associe à Erste Bank Hungary, un prestataire de services financiers de premier plan, pour proposer à ses clients George des solutions d'assurance modernes axées sur le mode de vie

DUBLIN, Irlande, 24 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon , une start-up du secteur de l'insurtech B2B2C de premier plan spécialiste de l'assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l'IA, a conclu un accord pour fournir ses solutions innovantes en matière de style de vie aux clients d'Erste Bank Hongrie à partir de début 2024. Erste Bank Hungary fait partie du groupe Erste, l'un des plus grands prestataires de services financiers d'Europe centrale et orientale, qui compte 16 millions de clients répartis dans 7 pays.



Cette collaboration entre Companjon et Erste Bank Hungary a débuté plus tôt cette année, lorsque la start-up a participé à Bankspiration, un programme de recherche de fintechs de la banque, qui a pour but de trouver des débouchés qui appuient les nouvelles solutions numériques d'Erste.

Le partenariat désormais confirmé permettra à Companjon d'intégrer sa solution d'assurance de bout en bout dans l'application George d'Erste, offrant aux titulaires de comptes la possibilité de s'assurer contre les défis modernes et les situations qui échappent à leur contrôle. En plus de garantir une sécurité financière au même titre qu'une assurance ordinaire, ces solutions offriront également aux clients d'Erste plus de flexibilité et de praticité.

László Bek-Balla, responsable du numérique et du centre de contact d'Erste Bank Hungary, a déclaré : « Nous sommes extrêmement optimistes au sujet de notre collaboration avec Companjon, qui nous permet de satisfaire nos clients d'une nouvelle manière, qui correspond à leur mode de vie moderne. La stratégie numérique de Companjon est parfaitement alignée sur notre vision, qui consiste à faire en sorte que nos clients gardent une longueur d'avance, et sa prise en compte des besoins uniques de nos clients en matière de conception de ces solutions d'assurance est exemplaire. Nous nous réjouissons de les intégrer dans l'application George l'année prochaine. »

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Nous sommes très heureux de faire équipe avec une marque emblématique et bien établie comme Erste Bank Hungary en l'aidant à se distinguer dans le secteur de la fintech en fournissant des solutions innovantes d'assurance intégrée de bout en bout qui améliorent l'expérience d'achat de ses clients et alimentent l'écosystème numérique d'Erste. Nos solutions pilotées par l'IA offriront aux clients d'Erste des expériences d'assurance sans accroc qui aideront à transformer les expériences négatives en expériences positives en temps réel. »

Les solutions d'assurance modernes de Companjon sont intelligentes et faciles à prendre en main, grâce au traitement automatique des demandes et aux paiements instantanés versés directement sur les comptes des clients d'Erste Bank Hungary. Aucune intervention humaine n'est nécessaire lors du processus d'approbation des demandes d'indemnisation et les clients d'Erste ne sont soumis à aucune limitation quant à la manière dont ils peuvent bénéficier des paiements.

Companjon, qui a été fondée en 2020, a connu une croissance rapide au fil des années, en lançant une variété de solutions d'assurance modernes et traditionnelles aux côtés de marques mondialement reconnues dans les secteurs de l'événementiel et du divertissement, de la mobilité et de la fintech. La société a généré plus de 30 millions de transactions depuis le début de l'année grâce à la conception d'une solution inégalée qui tire parti des dernières technologies, telles que l'IA, pour satisfaire les clients de ses partenaires commerciaux dans plus de 31 pays à travers l'Europe et au-delà.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up du secteur de l'insurtech B2B2C de premier plan, spécialiste de l'assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l'IA. Ses solutions d'assurance modernes et complètes permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et d'accroître leur valeur en consolidant la fidélité à la marque et en créant de nouvelles opportunités de revenus auxiliaires. Companjon conçoit, crée et assure ses solutions de tarification dynamique sur une plateforme 100 % cloud capable d'émettre 32 000 contrats par seconde, d'intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies de pointe. Elle a été reconnue par FinTech Global comme l'une des insurtechs les plus innovantes au monde pendant trois années consécutives (de 2021 à 2023).

Companjon a pour ambition de changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance en créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme elles le devraient : être là quand la « vie » vous impose ses imprévus. La société est enregistrée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

