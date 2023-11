Theratechnologies reçoit le Prix Innovation RSRI 2023 décerné par le CQDM et l’ADRIQ

MONTRÉAL, 24 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd’hui la réception du Prix Innovation regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) 2023 décerné par le CQDM (anciennement connu sous le nom de Consortium québécois pour la découverte de médicaments) et l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ). Le prix reconnaît le travail de l’entreprise, en partenariat avec le professeur Borhane Annabi de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), chercheur de renommée mondiale en cancérologie, visant à démontrer l’efficacité préclinique de son conjugué peptide-médicament TH1902 (sudocétaxel zendusortide) contre le cancer du sein triple négatif.



La recherche primée a été financée par Theratechnologies, la Société canadienne du cancer et le CQDM. Theratechnologies et le professeur Annabi ont reçu le prix hier soir (23 novembre) lors du gala des Prix Innovation de l’ADRIQ 2023, au Palais des congrès de Montréal.

« Nous sommes heureux d’être récompensés par le prestigieux prix RSRI, conjointement avec nos estimés partenaires, pour avoir mené des recherches précliniques inspirantes sur le sudocétaxel zendusortide contre le cancer du sein triple négatif », a déclaré Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Notre collaboration continue avec le professeur Borhane Annabi a été inestimable pour la mise au point d’une nouvelle stratégie inventé au Québec de lutte contre le cancer, et nous sommes reconnaissants à la Société canadienne du cancer et au CQDM de soutenir cette importante initiative de recherche. »

« Nous espérons que notre recherche primée contribuera à orienter la mise au point de développement futur de médicaments et des traitements du cancer du sein triple négatif, car il s’agit de la forme de cancer du sein la plus agressive et qu’elle présente un risque élevé de récidive. » a déclaré le Dr Annabi, professeur de biochimie et directeur de la Chaire en prévention et traitement du cancer à l’UQAM. « Je remercie le CQDM et l’ADRIQ d’avoir reconnu cette initiative novatrice du Québec, Theratechnologies d’être un partenaire de recherche indéfectible et tous ceux qui ont financé et soutenu cette recherche d’une importance cruciale. »

Le sudocétaxel zendusortide est une nouvelle entité chimique qui utilise un lieur clivable pour conjuguer un peptide breveté au docétaxel, un agent chimiothérapeutique cytotoxique bien établi utilisé pour traiter de nombreux cancers. Le peptide reconnaît et exploite les fonctions de la sortiline, un récepteur exprimé à la surface de plusieurs types de cellules cancéreuses, pour internaliser rapidement le médicament et contourner les mécanismes de chimiorésistance. Cette approche permet de mettre au point une stratégie de ciblage du cancer plus spécifique et de réduire les effets secondaires de la chimiothérapie. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé au sudocétaxel zendusortide la désignation « Fast Track » comme agent unique pour le traitement de toutes les tumeurs solides avancées récidivantes exprimant la sortiline qui sont réfractaires au traitement habituel. Un essai clinique de phase I est en cours et cinq centres d’étude inscrivent simultanément des patients aux États-Unis, ainsi qu’un centre canadien qui devrait commencer le recrutement au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Pour en savoir plus sur l’étude, cliquez ici.

« Le succès de notre collaboration avec le professeur Annabi a mené au lancement de projets dérivés visant à explorer le potentiel du sudocétaxel zendusortide pour inhiber davantage le processus de métastase et pour créer un nouveau conjugué pour le traitement du cancer colorectal », a ajouté le Dr Marsolais. « Grâce à ce traitement novateur faisant actuellement l’objet d’essais cliniques, Theratechnologies est maintenant dans une excellente position pour aider à changer les choses pour les personnes atteintes d’un cancer au stade avancé. »

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Pour en savoir plus sur l’entreprise, vous pouvez consulter le site Web à l’adresse www.theratech.com/fr, sur la plateforme SEDAR à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur la base de données EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et Twitter.

À propos de l’UQAM

Ouverte et audacieuse, l’UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Elle accueille plus de 35 000 étudiantes et étudiants et compte plus de 300 000 personnes diplômées. Elle offre 350 programmes, dont près de la moitié aux 2e et 3e cycles. Sa Faculté des sciences forme une relève de haut niveau engagée à trouver réponse aux préoccupations des populations grâce à l’impact de ses activités de recherche et aux partenariats qui en découlent, notamment dans les domaines de la chimie et de la biochimie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : www.uqam.ca

À propos du CQDM

Facilitateur d’innovation biopharma.

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique à but non lucratif dont la mission est de soutenir et de faciliter la R&D collaborative multipartite visant à accélérer la translation ou transformation de technologies innovantes en solutions répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en générant des retombées significatives pour l'économie québécoise et canadienne. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web : www.cqdm.org

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d’améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs dans le domaine du cancer. Nous fournissons un réseau d’aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, partout au Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd’hui et transformer l’avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd’hui

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et de l’information prospective (collectivement, les « déclarations prospectives »), au sens de la législation applicable en valeurs mobilières, qui sont fondées sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels elle a accès à l’heure actuelle. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « prometteur », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des déclarations concernant le dépistage, le recrutement et le dosage de patients dans le cadre de l’essai clinique de phase I utilisant le sudocétaxel zendusortide de la Société ainsi que des déclarations prospectives concernant la mise au point de nouveaux conjugués. Bien que les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse soient fondées sur des hypothèses qui, selon la Société et compte tenu des renseignements actuellement disponibles, sont raisonnables, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations puisque les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux déclarations prospectives du présent communiqué. Les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont prévus, expressément ou implicitement, dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’impossibilité de démontrer l’utilisation sécuritaire et efficace du sudocétaxel zendusortide dans le cadre de l’essai clinique de phase I de la Société ainsi que l’incapacité de la Société de générer des résultats positifs à partir de travaux de recherche et de développement résultant en l’absence de développement de nouveaux conjugués. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 27 février 2023, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur le formulaire 40-F daté du 28 février 2023 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

Demandes des investisseurs :

Phillipe Dubuc

Vice-président principal et directeur financier

pdubuc@theratech.com

438 315-6608