RCI Banque: Rapport sur les risques Pilier III au 31 décembre 2022 (version amendée du 21/11/2023)

Le 24 novembre 2023

Rapport sur les risques Pilier III au 31 décembre 2022

(version amendée du 21/11/2023)

Une version amendée du rapport Pilier III au 31/12/2022 est disponible sur notre site Internet mobilize-fs.com sous la référence ‘RAPPORT PILIER 3 31-12-2022 (VERSION AMENDEE DU 21-11-2023)’.

Les modifications par rapport à la version initiale portent sur la correction d'une erreur non matérielle sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (moyenne 12 mois) dans les tableaux « EU KM1 - Modèle pour les indicateurs clés », « EU LIQ1 - Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) » et « EU LIQA - Gestion du risque de liquidité » (ligne i) ainsi que dans le paragraphe « Liquidity Coverage Ratio (LCR) » du chapitre IX – Risque de liquidité.

Cette nouvelle version annule et remplace le rapport Pilier III publié sur notre site Internet de manière autonome le 13/03/2023.

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. À fin décembre 2022, les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

