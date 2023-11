BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 26.11.2023 klo 18.40



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on saanut uusia merkintäsitoumuksia ja täydentää 24.11.2023 päivättyä merkintäoikeusantia koskevaa sijoitusmuistiota ja julkistaa päivitetyn perustietoasiakirjan

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS" tai "Yhtiö") on 20.11.2023 tiedottanut, että Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 23.10.2023 saamansa valtuutuksen perusteella enintään noin 2,63 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu enintään 6 578 481 uudesta osakkeesta ("Antiosakkeet").

Yhtiön 24.11.2023 julkistamien merkintäsitoumusten lisäksi Yhtiö on saanut Panvest Oy:ltä 162 000 euron ja toimitusjohtaja Juliusz Rakowskilta 10 000 euron määräiset merkintäsitoumukset. Osakeannissa saatujen merkintäsitoumusten määrä on noussut näin ollen noin 0,93 miljoonaan euroon ja merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä noin 35,3 prosenttia Osakeannista. Yhtiö on vastaanottanut seuraavat sitovat merkintäsitoumukset Antiosakkeiden merkitsemisestä Osakeannin yhteydessä:

Antiosakkeita merkitsevä osakkeenomistaja Merkintäsitoumus (osakkeita) Merkintäsitoumus (euroa) Reisjärven kunta 831 000 332 400 Finha Capital Oy

Panvest Oy 700 000

405 000 280 000

162 000 Muuraus ja Rappaus Saarimaa Oy 127 500 51 000 Riverfort Global Opportunities PCC Limited 125 000 50 000 Pekka Jalovaara 50 000 20 000 Jyrki Halonen

Juliusz Rakowski 35 000

25 000 14 000

10 000 Jarmo Halonen 25 000 10 000 Yhteensä 2 323 500 929 400



Yhtiö ei ole saanut eikä pyytänyt vakuuksia osapuolilta, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita Osakeannissa merkintäsitoumusten perusteella.

Yhtiö on 24.11.2023 julkaissut Osakeantiin liittyvän sijoitusmuistion (”Sijoitusmuistio”) sekä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen) 3 luvun 2 §:n mukaisen perustietoasiakirjan (”Perustietoasiakirja”). Yhtiö on tänään julkistanut Sijoitusmuistion täydennyksen sekä päivitetyn Perustietoasiakirjan, jotka ovat saatavilla BBS:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeanti-2023-11/.

Dokumentteihin tehdyt muutokset liittyvät tällä tiedotteella julkistettuihin uusiin merkintäsitoumuksiin sekä Yhtiön laatujärjestelmän hyväksyntään, josta Yhtiö tiedotti lehdistötiedotteella 25.11.2023.

Lisätietoa

Juliusz Rakowski, toimitusjohtaja,

puh. +358 50 448 5132

juliusz.rakowski@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Advisers AB,

+46 70 5516 729,

info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuotteemme ARTEBONE® Paste on loppumetreillä CE-merkintäprosessissa, joka mahdollistaa tuotteen kaupallistamisen EU-alueella. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää yli 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

