Van Lanschot Kempen: ESG-analyse vastgoed: slechts 15% van de beursgenoteerde ondernemingen heeft doelen geformuleerd voor een CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3) van netto nul in 2050

Amsterdam/Londen, 27 november 2023



De beursgenoteerde vastgoedsector heeft het afgelopen jaar vorderingen geboekt. Versnelde actie is echter nodig wil de sector het netto nul-doel realiseren.



Doelen : slechts 15% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft op de drie verschillende scopes netto nul-doelstellingen (extern geverifieerd). In 2022 was dat 10%.





: slechts 15% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft op de drie verschillende scopes netto nul-doelstellingen (extern geverifieerd). In 2022 was dat 10%. Regio’s : Europa loopt op kop: 31% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft voor scope 1, 2 én 3 netto nul-doelstellingen geformuleerd, in vergelijking met 14% in Azië en slechts 8% in Noord-Amerika.





: Europa loopt op kop: 31% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft voor scope 1, 2 én 3 netto nul-doelstellingen geformuleerd, in vergelijking met 14% in Azië en slechts 8% in Noord-Amerika. Meten: van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen rapporteert 39% de uitstoot voor scope 1 en 2. Dat is onveranderd ten opzichte van ons eerste verslag vorig jaar. Wel is het percentage bedrijven dat voor alle drie de scopes (extern geverifieerd) de stand van zaken meet en rapporteert gestegen van 15% naar 20%.

Governance: van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen heeft 34% toezicht op bestuursniveau op de uitstootdoelstellingen voor broeikasgassen. Dat is 13 procentpunt hoger dan vorig jaar.





Van Lanschot Kempen Investment Management heeft wereldwijd de environmental pathway van de diverse beursgenoteerde vastgoedondernemingen geanalyseerd om te beoordelen hoeveel voortgang de sector boekt met het realiseren van de klimaatveranderingsdoelen van Parijs. De analyse bestrijkt 92% van de totale marktkapitalisatie van de wereldwijde beursgenoteerde vastgoedmarkt (met een waarde van bijna $ 2 biljoen aan vastgoed).



De internationale vastgoedsector (beursgenoteerd en in particuliere handen) is goed voor zo’n 40% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Toch heeft wereldwijd maar 15% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen totaaldoelstellingen geformuleerd voor het realiseren van netto nul in 2050 voor scope 1, 2 én 3. Dat blijkt uit onderzoek door het Real Assets Team van Lanschot Kempen.

Hoewel die 15% een verbetering is ten opzichte van een jaar geleden, toen slechts 10% doelstellingen had geformuleerd, moet de sector versneld in actie komen willen de netto nul-ambities worden gehaald. We zien dit jaar weliswaar vooruitgang, maar ten opzichte van een zeer lage vergelijkingsbasis.



