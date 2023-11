Huhtamäki ja Emerald Technology Ventures tuovat Slushissa yhteen pakkausalan, kasvuyritykset ja asiantuntijat edistämään kiertotalouden innovaatioita

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.11.2022 KLO 10.00



Huhtamäki tuo yhdessä teollisuusteknologia-alan pääomasijoitusyhtiö Emerald Venturesin kanssa yhteen pakkausalan, kasvuyritykset, alan asiantuntijat sekä sijoittajat järjestämällä yhteisen työpajan Slushissa joulukuun 1. päivänä. Tapahtumassa “The Future of Packaging: How to make packaging better, smarter and more sustainable” yli sata pakkausinnovaatioiden edelläkävijää ympäri maailman yhdistävät voimansa edistääkseen kiertotaloutta pakkausalalla.

“Pakkauksilla on erittäin tärkeä rooli päivittäisessä elämässämme. Ne takaavat elintarvikkeiden ja muiden päivittäistuotteiden saatavuuden, turvallisuuden, hygieenisyyden ja kohtuuhintaisuuden. Ne myös auttavat vähentämään ruokahävikkiä, joka aiheuttaa 10 prosenttia globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Pakkausten kierrätys ja arvokkaiden materiaalien talteenotto ovat alan seuraavia suuria haasteita, joiden ratkaiseminen vaatii rajat ylittävää yhteistyötä pakkausalan toimijoiden ja näkemyksellisten kasvuyritysten kanssa”, sanoo Marina Madanat, Huhtamäen strategiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja.

“Huhtamäki jatkaa teknologian rajoja ylittävien innovaatioiden kehittämistä tavoitteenaan pakkausten kierrätettävyyden parantaminen. Tällaisia innovaatioita ovat esimerkiksi ratkaisut, jotka mahdollistavat joustopakkausten materiaalirakenteen yksinkertaistamisen suojaominaisuuksista tinkimättä, kuitupakkausteknologiat vaativille pakkausmuodoille sekä kartonkipakkaukset kierrätettävällä pinnoitteella. Koko arvoketjun on työskenneltävä yhdessä pakkausten elinkaaren kestävyyttä edistääkseen ja varmistaakseen pakkausten tulevan kierrätetyiksi”, Madanat jatkaa.

Teollisuusteknologia-alan johtava pääomasijoittaja Emerald Technology Ventures perusti vastuullisiin pakkausratkaisuihin keskittyvän rahaston huhtikuussa 2022. Rahasto on yksi ensimmäisistä pakkausten koko elinkaareen keskittyvistä pääomasijoitusinstrumenteista.

“On hienoa päästä työskentelemään Huhtamäen kanssa vauhdittaaksemme muutosta pakkausalalla ja tavata samalla lupaavia kasvuyrityksiä Helsingissä. Rahastomme sijoittaa kasvuyrityksiin, jotka kehittävät edistyneitä materiaaliratkaisuja ja digitaalisia teknologioita toimijoille läpi koko pakkausten arvoketjun. Näistä ratkaisuista hyötyvät niin raaka-aineiden valmistajat, pakkausyritykset, päivittäistavarakaupan yritykset kuin kierrätys- ja jätteidenkäsittelynkin toimijat. Tavoitteenamme on auttaa globaaleja toimijoita eri teollisuuden aloilta ratkaisemaan pakkauksiin liittyviä vastuullisuushaasteita," sanoo Gina Domanig, Emeraldin Managing Partner.

“Systeeminen ajattelu ja pakkauksen koko elinkaaren läpi toimiminen ovat avaimia pakkauksiin liittyvien kiertotalouden haasteiden ratkaisemisessa. Kun kestävien pakkausratkaisujen globaalina edelläkävijänä yhdistämme voimamme visionääristen kasvuyritysten ja omistautuneiden rahoittajien kanssa, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää kestävämpää tulevaisuutta, Madanat päättää.



Tietoa tapahtumasta



Tapahtuman nimi: The Future of Packaging Workshop – How to make packaging better, smarter and more sustainable

Aika: Perjantai 1.12.2023, 10:00–12:00

Paikka: Messukeskus Siipi, 101C

Osoite: Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki



Lisätietoja ja median ilmoittautumiset:

Maria Tomminen, Senior Manager, Media Relations & Engagement, puh. 044 3252 714

