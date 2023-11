Calibre Scientific übernimmt Scientific Support Services, einen britischen Anbieter von wissenschaftlichen Instrumenten, Produkten und Dienstleistungen

LOS ANGELES, Nov. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Scientific Support Services Ltd („SSS“ oder das „Unternehmen“) bekanntzugeben, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter von wissenschaftlichen Instrumenten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Petrochemie, Umwelt, Pharmazie, Klinik sowie Lebensmittel und Aromen. Diese strategische Übernahme unterstreicht das Engagement von Calibre Scientific, sein Produkt- und Dienstleistungsangebot auf den Britischen Inseln zu erweitern.



SSS ist ein führendes wissenschaftliches Liefer- und Dienstleistungsunternehmen im Vereinigten Königreich und Irland mit einem breit gefächerten Produktportfolio, das Chromatographiesysteme, Wasserstoff- und Luftgeneratoren, Gasmischer und -verdünner, XRF-Analysatoren, optische Instrumente sowie Verbrauchsmaterialien umfasst. SSS liefert nicht nur hochwertige Instrumente und Produkte, sondern bietet auch eine Vielzahl von technischen Dienstleistungen an, darunter Schulungen, Installation, Reparatur, Kalibrierung, jährliche Wartung und Fernunterstützung.

Mit dieser Übernahme erweitert Calibre Scientific sein Produktangebot und baut seinen Marktanteil auf den Britischen Inseln aus, indem es eine Vielzahl neuer Kundenbeziehungen in wichtigen Endmärkten wie der Petrochemie, dem Umweltbereich sowie der Lebensmittel- und Geschmacksstoffindustrie hinzugewinnt. „Die Kombination der umfassenden Palette an analytischen Instrumenten von SSS zusammen mit den hochkarätigen Supportleistungen des Unternehmens ist eine hervorragende Ergänzung für uns“, so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „Diese Übernahme bekräftigt unser Engagement für die Weiterentwicklung unserer Laborkapazitäten und unterstreicht unsere Vision, ein umfassender Anbieter von Instrumenten, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für unsere Kunden weltweit zu sein.“

„Wir freuen uns, dass SSS sich Calibre Scientific anschließt, um dieses neue Wachstumskapitel zu beginnen“, so Bernise Gosden und Keith Gosden, Verwaltungsratsmitglieder von SSS. „Wir haben volles Vertrauen, dass Calibre Scientific die außergewöhnlichen Qualitätsstandards, die SSS für unsere geschätzten Kunden und vertrauenswürdigen Lieferanten stets aufrechterhalten hat, weiter verbessern wird.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.investor.calibrescientific.com, oder kontaktieren Sie press@calibrescientific.com.