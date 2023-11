Spryker kündigt Produkt-Updates zur Effizienzsteigerung für Unternehmen an

Neue Ergänzungen der Spryker App Composition Platform und neue Middleware verkürzen die Entwicklungszeit, ermöglichen ein personalisiertes Kundenerlebnis und verkürzen die Zeit bis zur Wertschöpfung

BERLIN und NEW YORK, Nov. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die führende Composable-Commerce-Plattform für komplexe Anwendungen im B2B-Handel, auf Enterprise-Marktplätzen und im IoT-Handel, hat heute eine Reihe von Produktaktualisierungen angekündigt, die auf die Steigerung der Unternehmenseffizienz, die Einsparung von Entwicklungszeit und die Ermöglichung eines maßgeschneiderten Nutzererlebnisses für globale Kunden in einer sich schnell verändernden Landschaft abzielen. Zu diesen Aktualisierungen gehören die neue Spryker Middleware powered by Alumio, neue Ergänzungen für die Spryker App Composition Platform, neue Fulfillment- und Click & Collect-/Buy Online Pick Up In-Store-Funktionen für Unified Commerce, das neue Oryx Framework für Frontend-Composability und mehr. Spryker hat zudem vor kurzem CommerceQuest ins Leben gerufen, einen interaktiven Community-Bereich zur Förderung von Zusammenarbeit, Ideenaustausch, Problemlösung und Networking. Diese Aktualisierungen gehören zu den jüngsten Bemühungen von Spryker, die Effizienz von Unternehmen zu fördern und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt anspruchsvolle digitale Innovationen zu bieten.

Die neue Spryker Middleware powered by Alumio löst die heutigen Herausforderungen der Datenintegration mit Flexibilität und Kompatibilität. Darüber hinaus hat Spryker zusammen mit Akeneo, der Product Experience Company, eine sofort einsatzbereite PIM-Integrations-App auf den Markt gebracht, die eine nahtlose Verwaltung von Produktinformationen über verschiedene Kanäle hinweg ermöglicht.

Spryker Middleware powered by Alumio ermöglicht Unternehmen:

Verkürzung der Markteinführungszeit durch eine einfache Integration, die den Implementierungs- und Wartungsaufwand für den Datenaustausch um bis zu 90 % reduziert.

Senkung der Gesamtbetriebskosten durch Zentralisierung des Managements von Datenflüssen.

Niedrigere Retourenquote durch umfassende und genaue Produktinformationen.

Höhere Kundenzufriedenheit durch konsistente und aktuelle Informationen über alle Kontaktpunkte hinweg.

Steigerung der Umwandlungsrate (Conversion Rate) durch schnelleres Reagieren auf Kundenwünsche und Herausforderungen durch Mitbewerber.

„Wir freuen uns sehr, die neue Spryker Middleware powered by Alumio vorzustellen. Durch die Optimierung von Integrationsprozessen und das Angebot einer Low-Code-Lösung verschafft unsere neue Middleware Unternehmen den nötigen Wettbewerbsvorteil, um in einem schnelllebigen Markt erfolgreich zu sein“, so Elena Leonova, SVP Product bei Spryker. „Dank der schnelleren und einfacheren Integration können die Kunden von Spryker den Implementierungs- und Wartungsaufwand für den Datenaustausch um 90 % reduzieren. Eine solche Reduktion kann zu einem enormen Effizienzgewinn führen, der Entwicklungszeit für andere geschäftliche Prioritäten freisetzt.“

Spryker baut die Spryker App Composition Platform konsequent aus und hat die Einführung von zwei neuen Apps angekündigt.

Vertex : Bei den sich ständig ändernden Steuervorschriften und -sätzen auf dem Laufenden zu bleiben, kann eine Menge Ressourcen beanspruchen. Mit der Integration von Vertex bietet Spryker Unternehmen die Möglichkeit, die Aktualisierung von Steuersätzen und -vorschriften sowie die Berechnung von Steuern auf ihre Transaktionen zu automatisieren.

: Bei den sich ständig ändernden Steuervorschriften und -sätzen auf dem Laufenden zu bleiben, kann eine Menge Ressourcen beanspruchen. Mit der Integration von Vertex bietet Spryker Unternehmen die Möglichkeit, die Aktualisierung von Steuersätzen und -vorschriften sowie die Berechnung von Steuern auf ihre Transaktionen zu automatisieren. Algolia: eine innovative KI-Suchmaschine, die zu einer effizienteren Wertschöpfung beiträgt. Die Kunden von Spryker können problemlos leistungsstarke Suchfunktionen in ihr digitales Schaufenster integrieren, um die Customer Journey zu optimieren und die Umwandlungsrate in kürzester Zeit und in beträchtlichem Umfang zu erhöhen. Eine einfachere Produkterkennung ist ein weiterer wichtiger Vorteil und erfüllt die Anforderungen von Unternehmenskunden mit anspruchsvollen Produkten, die leistungsstarke Suchfunktionen benötigen.

„Eine kompatible Lösung ist in der heutigen Welt des digitalen Handels von entscheidender Bedeutung. Deshalb sind wir stolz darauf, neue Apps für die Spryker App Composition Platform in Zusammenarbeit mit Vertex und Algolia ankündigen zu können“, so Manishi Singh, SVP App Composition Platform & Technology Partnerships bei Spryker. „Mit dieser Plattform können Unternehmen eine Reihe von erstklassigen Diensten und Anbietern nahtlos integrieren und optimieren, was zu mehr Flexibilität und Effizienz im Unternehmen führt.“

Die Unified-Commerce-Funktionalität von Spryker bietet ein konsistentes Online- und Offline-Erlebnis auf einer einzigen Plattform und ermöglicht so eine nahtlose Customer Journey. Sie ermöglicht eine einfachere Verwaltung separater Systeme wie Vertrieb, CRM, Lagerhaltung und mehr und beseitigt komplexe Integrationsprobleme. Die Funktion umfasst zwei neue und verbesserte Lösungen zur Steigerung der Effizienz:

Fulfillment App: bietet eine völlig neue Benutzeroberfläche, die den Prozess der Auftragsabwicklung rationalisiert und die Aufgaben des Lager- und Ladenpersonals vereinfacht. Kunden von Spryker können Aufträge schneller, einfacher und intelligenter abwickeln.

bietet eine völlig neue Benutzeroberfläche, die den Prozess der Auftragsabwicklung rationalisiert und die Aufgaben des Lager- und Ladenpersonals vereinfacht. Kunden von Spryker können Aufträge schneller, einfacher und intelligenter abwickeln. Verbessertes Click & Collect: bietet den Endkunden die Flexibilität, zwischen Lieferung und Abholung zu wählen, was das Kundenerlebnis und die Kundenfreundlichkeit verbessert, die Versandkosten reduziert und die direkte Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen fördert. Die Kunden profitieren zudem von aktuellen Informationen zur Produktverfügbarkeit über alle Kanäle hinweg.

„In der sich dynamisch entwickelnden Welt des digitalen Handels kann die Bedeutung von Unified Commerce gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. „Die Fähigkeit, Online- und Offline-Verkaufskanäle nahtlos zu integrieren, steigert nicht nur die Effizienz, sondern versetzt Unternehmen auch in die Lage, sich an die veränderten Präferenzen der Verbraucher anzupassen. Deshalb sind wir stolz darauf, sowohl die Fulfillment- als auch die Click & Collect-App anzukündigen, die es Unternehmen ermöglichen, Kundenerwartungen schnell zu erfüllen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Kosten zu sparen.“

Das neue Oryx-Framework ermöglicht es Entwicklern, mit Leichtigkeit kompatible Frontends zu erstellen. Es bietet eine umfangreiche Bibliothek von Komponenten, einschließlich eines Designsystems, mit dem Entwickler moderne und visuell ansprechende Benutzeroberflächen erstellen können. Die Komponenten können in die APIs von Spryker integriert werden, sodass die Entwickler von einer nahtlosen Erfahrung profitieren. Das Oryx Framework wurde entwickelt, um Unternehmen die Geschäftsabwicklung zu erleichtern. Zu den Vorteilen gehören Internationalisierung, Authentifizierung, Suche, Checkout, Benutzererfahrung und vieles mehr.

Spryker lädt die Digital-Commerce-Community ein, CommerceQuest beizutreten, um diese und zukünftige Produktaktualisierungen zu entdecken und zu nutzen. Weitere Informationen zu den Produktaktualisierungen von Spryker finden Sie hier.

