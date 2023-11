亘喜生物宣布FasTCAR-T GC012F治疗难治性系统性红斑狼疮的1/2期新药临床试验(IND)申请获美国FDA正式批准

November 27, 2023 08:00 ET | Source: Gracell Biotechnologies Inc. Gracell Biotechnologies Inc.

Xuhui District, CHINA