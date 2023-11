Everest assistant funéraire s’allie à CBS Sports Network, à Curling Canada et à l’association USA Curling dans le cadre des Championnats nord américains des clubs de curling Everest

HOUSTON, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everest assistant funéraire est ravie d’annoncer un partenariat sans précédent entre CBS Sports Network , Curling Canada et USA Curling , destiné à présenter les championnats nord-américains des clubs de curling Everest. La première édition de ce tournoi, qui se tiendra en septembre 2024, représentera le plus haut niveau de compétition pour les curleurs de partout en Amérique du Nord, et comblera ainsi un manque dans la structure du curling compétitif.



« Everest se réjouit à l’idée de poursuivre sa tradition et de favoriser l’innovation en curling par l’entremise de la commandite de cet événement », a déclaré Mark Duffey, président-directeur général d’Everest assistant funéraire. « Nous nous impliquons dans l’univers du curling depuis neuf ans, en cherchant de nouvelles façons de promouvoir ce sport. Les championnats nord-américains des clubs de curling Everest permettront aux joueurs de curling du Canada et des États-Unis d’atteindre un niveau de compétition sans précédent. De plus, la diffusion de l’événement sur les ondes de CBS Sports Network saura susciter l’intérêt des amateurs de ce sport et attirer de nouveaux adeptes. »

Dans le cadre de cet événement, les vainqueurs des championnats des clubs de curling Everest du Canada affronteront les vainqueurs des clubs nationaux de USA Curling, à l’issue de quoi les grands champions des catégories féminines et masculines seront couronnés.

Bien qu’il existe actuellement des championnats mondiaux de curling senior (50 ans et plus), il n’y a pas de compétition à un échelon équivalent destinée aux athlètes amateurs du Canada et des États-Unis. Les championnats nord-américains des clubs de curling Everest deviendront donc l’affrontement ultime pour les joueurs de curling des deux côtés de la frontière.

Everest est reconnu pour son approche audacieuse à l’égard du curling, qui se traduit par l’organisation d’événements novateurs, comme le Pro Am national Ferbey-Everest et le Défi de curling Everest (Everest Curling Challenge), un tournoi créé pour être diffusé à la télévision en collaboration avec la chaîne sportive canadienne TSN.

« Ces championnats s’adressent spécialement aux curleurs de clubs amateurs qui n’ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour participer à des compétitions de calibre professionnel, mais qui ont les habiletés requises pour représenter leur pays à un niveau supérieur », a affirmé Danny Lamoureux, directeur général de Curling Canada. « L’événement leur ouvre une voie intéressante en leur permettant de représenter leurs pays. Nous sommes reconnaissants de l’investissement continu d’Everest dans ce sport en vue d’offrir aux joueurs de curling la chance de rayonner sur la scène nord-américaine. »

Dean Gemmell, directeur général de USA Curling, s’est lui aussi prononcé : « Nos championnats nationaux célèbrent l’organisation d’une compétition exaltante et l’histoire de notre sport au sein du club. Le fait de donner à nos vainqueurs la possibilité de concourir à l’échelle internationale ne fait qu’accentuer l’importance de l’événement, et nous remercions Everest de leur offrir cette chance. »

« La perspective de pouvoir participer à une compétition au-delà du niveau national donne une nouvelle source de motivation aux curleurs qui, s’ils ne deviennent pas professionnels, ont souvent tendance à stagner à ce stade », soutient Randy Ferbey, intronisé au Temple de la renommée, six fois champion canadien et quatre fois champion du monde de curling, et membre du comité exécutif de curling d’Everest.

« C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble de la communauté du curling. En plus d’ouvrir de nouveaux horizons pour les joueurs de curling amateur, cet événement contribue à faire évoluer notre sport et à le faire rayonner », a-t-il ajouté.

Les championnats nord-américains des clubs de curling Everest seront diffusés en direct sur les ondes de CBS Sports Network aux heures de grande écoute. Les détails concernant la diffusion au Canada seront communiqués prochainement.

CURLING CANADA

Curling Canada est l’organisme dirigeant national responsable du développement, de la promotion et de l’organisation de la pratique du curling partout au pays. En collaboration avec les associations provinciales et territoriales membres des quatre coins du pays, Curling Canada fournit des programmes et des services aux curleurs, tant aux jeunes de 7 ans et plus (appelés little rockers) qu’aux participants de 70 ans et plus, ainsi qu’aux olympiens et aux paralympiens en devenir, aux Canadiens ayant des besoins spéciaux, aux entraîneurs, aux exploitants d’installations de curling, aux fabricants de glace et aux représentants. Curling Canada est aussi responsable de la gestion complète des nombreux événements de la Saison des champions et supervise cette dernière. De plus, elle élabore et administre le système canadien de classement des équipes (SCCÉ) pour les qualifications aux Jeux olympiques, et elle organise et veille au bon fonctionnement des systèmes des championnats de curling juniors (moins de 21 ans et moins de 18 ans), seniors (plus de 50 ans), mixte à quatre, double mixte, féminins, masculins, universitaires, collégiaux et en fauteuil roulant.

USA CURLING

Fondée en 1958, l’association USA Curling, dont le siège social est situé à Eagan, au Minnesota, est l’instance dirigeante nationale du curling olympique et du curling paralympique en fauteuil roulant aux États-Unis. Sa mission est de faire évoluer le curling, et de consolider et promouvoir sa place aux Jeux olympiques et paralympiques aux États-Unis en mettant l’accent sur l’accessibilité et le développement programmatique, du niveau amateur au niveau élite. USA Curling est commandité par Columbia Sportswear, Twin Cities Orthopedics, Training HAUS, Toyota, ISS (Ice, Sports & Solar), Rock Solid Productions, Jet Ice et Laurie Artiss. USA Curling est fière d’être membre de la Fédération mondiale de curling et du Comité olympique et paralympique des États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site usacurling.org .

À PROPOS D’EVEREST ASSISTANT FUNÉRAIRE

Everest est un service de planification et de conciergerie funéraire intégré à un régime d’assurance vie. Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez communiquer avec nos conseillers par téléphone en tout temps. Ils pourront personnaliser les plans funéraires, négocier de bons prix et collaborer avec les partenaires de votre compagnie d’assurance vie afin d’acheminer les sommes prévues au bénéficiaire dans un délai de seulement 48 heures après le décès. Everest, qui agit à titre de représentant impartial pour les familles, n’est pas un salon funéraire, ne vend pas de biens et services funéraires et ne reçoit pas de commission de la part de salons funéraires ni d’aucun autre fournisseur du domaine funéraire. Plus de 25 millions de personnes sont couvertes par Everest au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Visitez le site www.everestfuneral.ca/fr/ pour obtenir plus de renseignements.