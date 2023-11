Le 24 novembre 2023

Galatia Group annonce le retrait prochain de ses titres de la cotation sur Euronext Access Paris

Communiqué de presse

Galatia Group (FR0010945733 MLEES) annonce le retrait prochain de ses titres de la cotation sur Euronext Access Paris. Ce retrait a été décidé par le comité de cotation d’Euronext qui en a informé la société par un courrier en date du 17 novembre 2023. Ce retrait sera effectif à compter du 29 décembre 2023. Le comité de cotation d’Euronext a estimé que le maintien de la cotation des titres de GALATIA GROUP sur le marché Euronext Access Paris pourrait être préjudiciable au fonctionnement équitable, ordonné et efficace d'Euronext Access ou à la réputation d'Euronext Access et/ou d'Euronext dans son ensemble.





À propos de GALATIA GROUP

GALATIA GROUP est une société qui se concentre sur les procédés industriels respectueux de l’environnement, en particulier dans les domaines de la recherche - développement, de la production et de la commercialisation de supraconducteurs intégrant des minéraux de taille nanométrique dont la production ne génère aucun déchet. L’objectif de GALATIA GROUP est de produire de manière écologique les matières nécessaires à la fabrication de composants électriques de batteries et à l’assainissement de l’eau. Elle est cotée depuis 2010 sur le marché Access d’Euronext Paris sous le code ISIN FR 0010945733 et le code mnémonique MLEES. Contact presse Investor Relations Desk investor.relations@galatiaenergie.com



