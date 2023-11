COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023-2024

Bigben

Communiqué de presse



Lesquin, 27 novembre 2023 - 18h00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023-2024 :

PERFORMANCES IMPACTEÉS PAR UNE ACTUALITÉ ÉDITORIALE CONCENTRÉE SUR LE 2 ÈME SEMESTRE

SEMESTRE PROGRESSION DES MARGES : EBITDA À 32,0 M€

FORTE CROISSANCE ATTENDUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES RÉSULTATS SUR L’EXERCICE

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour ses résultats semestriels consolidés pour le

l’exercice 2023-24 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 27 novembre 2023.

Consolidés en M€ IFRS 1er semestre

2023-2024 1er semestre

2022-2023 Var. Chiffre d’affaires (non IFRS) 131,1 138,5 -5,4% Reclassement cession partielle Gollum* (3,0) Chiffre d’affaires (IFRS) 128,1 138,5 Marge Brute

En % du CA 62,2

48,6% 64,8

46,8% -4,0%



EBITDA

En % du CA 32,0

25,0%



26,9

19,4% +18,7%



Résultat opérationnel

En % du CA 4,3



3,3% 10,5

7,6% -59,1% Résultat financier (3,9) (0,3) Résultat avant impôt

En % du CA 0,3

0,3% 10,2

7,4% -96,6% Impôt sur les résultats 2,4 (2,6) Résultat net de la période

En % du CA 2,7

2,1% 7,6

5,5% -63,9%





* Selon les normes IFRS ce produit doit être classé en autres produits opérationnels et a donc été classé ainsi dans l’état du compte de résultat.

Le Groupe BIGBEN affiche sur le 1er semestre 2023-2024 un chiffre d’affaires de 131,1 M€. Sur la période, NACON contribue pour 70,8 M€ et BIGBEN – AUDIOVIDÉO/TELCO affiche une activité de 60,3 M€.

Le taux de marge brute, sous l’effet d’un mix-produits plus favorable, représente 48,6% du chiffre d’affaires, en hausse de près de 2 points par rapport à l’an dernier.

L’EBITDA progresse de 18,7% pour atteindre 32 M€ et représente 25% du chiffre d’affaires contre 19,4% à la même période de l’exercice dernier.

Le résultat opérationnel est impacté par une actualité éditoriale peu dense. Ce premier semestre supportant ainsi des coûts opérationnels de développement maîtrisés mais élevés au regard du volume d’activité réalisé sur la période. Une croissance soutenue est attendue sur la seconde partie de l’exercice.

La variation du résultat financier s’explique par la hausse des taux d’intérêt mais également par des écarts de change négatifs (perte de change de -0,8 M€ contre un gain de change de 1,1 M€ l’an dernier).

Analyse des performances par secteur d’activité

NACON-GAMING BIGBEN – AUDIOVIDÉO/TELCO Consolidés en M€ IFRS S1 2023-24 S1 2022-23 Var. S1 2023-24 S1 2022-23 Var. Chiffre d’affaires 67,8 77,5 -12,6% 60,3 61,0 -1,2% Marge Brute 43,5 47,6 -8,5% 18,7 17,2 +8,7% En % du CA 64,2% 61,4% 31,0% 28,2% EBITDA 29,3 24,4 +20,1% 2,7 2,6 +5,6% En % du CA 43,2% 31,4% 4,5% 4,2% Résultat opérationnel 3,7 9,8 -62,7% 0,6 0,7 -5,4% 5,4% 12,7% 1,0% 1,1%

NACON GAMING. Sur le semestre, le chiffre d’affaires Catalogue (nouveaux jeux) a été pénalisé par une actualité éditoriale peu dense. Il ressort à 23,1 M€, en retrait de 9% par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires Back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche une bonne résilience à 21,2 M€ (-1,8%) avec un retour de la croissance sur le 2ème trimestre. L’activité Accessoires à 24,9 M€ progresse fortement en fin de période sous l’effet de la reprise du marché mondial avec l’augmentation du parc de nouvelles consoles.

Le taux de marge brute représente 64,2% du chiffre d’affaires en amélioration de près de 3 points par rapport à l’an dernier.

L’Ebitda s’élève à 29,3 M€ et représente 43,2% du chiffre d’affaires versus 31,4% en n-1.

Les frais généraux sont sous contrôle et ne progressent que légèrement.

Après prise en compte d’un montant de 25,6 M€ d’amortissement des immobilisations (14,5 M€ en n-1), le résultat opérationnel s’établit à 3,7 M€ soit 5,4% du chiffre d’affaires.

La variation du résultat financier s’explique par la hausse des taux d’intérêt mais surtout par des écarts de change négatifs (perte de change de -0,5 M€ contre un gain de change de 1,8 M€ l’an dernier).

BIGBEN – AUDIOVIDÉO/TELCO affiche un chiffre d’affaires de 60,3 M€. Les accessoires mobiles, dans un marché du smartphone en contraction significative, affichent une bonne résistance à 46,0 M€ (-1,9% par rapport à n-1). L’activité Audio-Vidéo est en progression de 1,2% et s’élève à 14,3 M€ sur la période.

Le taux de marge brute bénéficie toujours de la stratégie d’offre premium (marque FORCE) engagée par le Groupe depuis 2015, et représente 31,0% du chiffre d’affaires contre 28,2% en n-1.

L’Ebitda ressort ainsi en légère hausse à 2,7 M€ et représente 4,5% du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’établit à 0,6 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Maîtrise de la structure financière dans un contexte d’investissements importants dans l’activité Gaming

Au 30 septembre 2023, les capitaux propres du Groupe BIGBEN s’établissent à 308,2 M€ et les disponibilités s’élèvent à 38,1 M€.

Sur la période, compte tenu de l’orientation des taux d’intérêt, le Groupe a privilégié le financement de son développement.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement ressort à 0,6 M€. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 25,1 M€. Le cash-flow investissements (essentiellement constitué par les coûts de développement des jeux) s’établit à 46,2 M€.

2023-2024 : Croissance attendue du chiffre d’affaires et des résultats

Pour NACON, La seconde partie de l’exercice 2023-2024 sera marquée par une activité éditoriale riche avec plus d’une dizaine de jeux attendue sur la période dont : Astérix & Obelix : Heroes TM, Cricket 24 Official Game of The Ashes TM, Gangs of Sherwood TM, ou encore Robocop : Rogue City TM qui constitue le meilleur lancement jamais réalisé par NACON, qui sortent sur le 3ème trimestre. War Hospital, Test Drive Unlimited: Solar Crown TM, … sont attendus au 4ème trimestre.

Le back catalogue poursuivra sa dynamique de croissance sous l’effet mécanique des jeux sortis sur les exercices précédents.

Enfin, l’activité Accessoires bénéficiera à la fois d’un effet de base plus favorable, de la croissance du parc de XBOX series et PS5 et de la sortie de plusieurs produits à fort potentiel dont la manette REVOLUTION 5 PRO et les casques RIG 600 PRO.

De son côté, BIGBEN AUDIO-VIDÉO/TELCO va lancer, sur le troisième trimestre, plusieurs produits à la marque « FORCE » dont les écouteurs sans fil FORCE PLAY 2. Dans le domaine de l’Audio, les tendances restent positives avec de bonnes perspectives pour la nouvelle gamme Cosy sous licence Thomson.

Compte tenu du rebond de l’activité attendue au 2ème semestre pour NACON et des perspectives favorables de l’activité BIGBEN AUDIO-VIDÉO/TELCO, le Groupe confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel pour l’exercice 2023-2024.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024 : 23 janvier 2024, après Bourse





