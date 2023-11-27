AKWEL : déclaration des transactions sur actions propres du 20 au 24 novembre 2023

| Source: Akwel Akwel

CHAMPFROMIER, FRANCE


AKWEL

Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 20 au 24 novembre 2023

Emetteur : AKWEL
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, AKWEL déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 novembre 2023.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale du 25 mai 2023 (20ème résolution) dont le descriptif figure dans le communiqué du 27 juillet 2023 accessible sur le site de la société (https://akwel-automotive.com/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-27_AKWEL_CA-S1-2023_FR.pdf) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.

1.   Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode Identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en Nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675120/11/2023FR0000053027168514,9440XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675121/11/2023FR0000053027167414,8990XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675122/11/2023FR0000053027167914,9467XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675123/11/2023FR0000053027173114,7807XPAR
AKWEL969500SVR0D7W9RQ675124/11/2023FR0000053027173014,8859XPAR

2.   Présentation détaillée par opération

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode Identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode Identification marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-11-20T08:31:12.787688ZFR000005302714,86EUR35XPARjAj6AlP60G0012P0Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-11-20T08:54:54.591169ZFR000005302714,92EUR51XPARjAj6AlP6NC001K10Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-11-20T08:54:54.591363ZFR000005302714,92EUR59XPARjAj6AlP6NC001KB0Annulation
AKWEL969500SVR0D7W9RQ6751GILBERT DUPONT969500UEQ3U3P21QNJ132023-11-20T08:54:54.591466ZFR000005302714,92EUR75XPARjAj6AlP6NC001KL0Annulation
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