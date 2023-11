Webinar ISA-SBAN: “Recomendações e regulamentação sobre o uso de adoçantes sem ou de baixas calorias: perspetiva global e Brasileira”

BRUXELAS, Bélgica, Nov. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Associação Internacional de Adoçantes (ISA), uma organização internacional sem fins lucrativos focada em fornecer informação de base científica para apoiar a compreensão pública dos adoçantes sem ou de baixas calorias, organizará um webinar sobre as recomendações e a regulamentação sobre o uso de adoçantes sem ou de baixas calorias nas perspectivas global e brasileira. O webinar é organizado em conjunto pela ISA e pela Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN).



Os adoçantes sem ou de baixas calorias são ingredientes seguros que desempenham um papel importante ao proporcionar aos consumidores opções de sabor doce com nenhuma ou poucas calorias. Como parte de uma dieta equilibrada, os adoçantes sem ou de baixas calorias podem ser uma ferramenta útil para reduzir a ingestão de açúcar e calorias, bem como para gerir os níveis de glicose no sangue e reduzir o risco de cárie dentária.

O webinar, presidido pela Dra. Sueli Longo, Presidente da SBAN, irá explorar as mais recentes evidências científicas por trás do papel e dos benefícios dos adoçantes sem ou de baixas calorias com especialistas de renome de vários países.

O webinar acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, às 10h, horário local de São Paulo (14h CET), e será encerrado com uma sessão final com perguntas e respostas ao vivo com os palestrantes.

Visite a página de inscrição aqui para participar pessoalmente deste webinar. Estará disponível tradução simultânea para português, espanhol e inglês.

International Sweeteners Association (ISA)

E-mail:info@sweeteners.org - Website: www.sweeteners.org