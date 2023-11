Novotech identifie le potentiel et les défis associés aux essais cliniques décentralisés afin d'accélérer la réalisation d'essais cliniques mondiaux en biotechnologie en 2024

HONG KONG, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, le principal organisme de recherche sous contrat (Contract Research Organization, CRO) en biotechnologie centré sur la région Asie-Pacifique et doté de capacités d’exécution à l’échelle mondiale, fera une présentation lors de la Conférence mondiale sur la gestion de la recherche clinique [CRGo] et du Symposium 2023 du Réseau international des centres d’essais cliniques [ICN] qui se tiendra à Hong Kong ce mois-ci.

Michael Stibilj, Président et Directeur exécutif de Novotech, discutera du potentiel, des défis et des applications pratiques des essais cliniques décentralisés (ECD) du point de vue d’un CRO en biotechnologie mondial.

Selon Michael Stibilj, les ECD offrent un avantage en matière de potentiel de recrutement et de rétention des patients. Actuellement, seuls 5 % des patients éligibles participent à des recherches cliniques.

« L’utilisation d’outils et de méthodes à distance présente un grand potentiel pour accroître l’efficacité des essais et réduire les obstacles en facilitant la participation en dehors des cadres cliniques traditionnels », a déclaré M. Stibilj.

Il a ajouté que les organismes de réglementation approuvaient de plus en plus les ECD car ceux-ci permettent à des patients de participer indépendamment du lieu où ils se trouvent, ce qui élimine ainsi les obstacles logistiques. Cette approche améliore l’accès à l’étude et au produit expérimental, et permet d’inclure des populations plus diverses et plus représentatives.

Michael Stibilj a expliqué que la réussite des ECD dépendait d’outils et de technologies numériques avancés, notamment le consentement électronique, les applications, les dispositifs portables, les résultats électroniques rapportés par les patients (Electronic Patient-Reported Outcomes, ePRO), la télémédecine et la délocalisation des activités de l’essai au domicile du patient ou dans les établissements de soins de santé situés à proximité. Ce changement implique des dispositifs de surveillance passifs plutôt que des méthodes de recueil des données actives.

Cependant, il a noté que « les principaux défis reconnus par les autorités réglementaires comprennent des préoccupations en matière de surveillance par les investigateurs, et la sécurité des participants lorsque les examens cliniques et les contacts directs sont limités »

Il conclut que « à mesure que nous nous approchons d'une nouvelle phase dévolution des essais cliniques, il existe un potentiel important pour les patients, les investigateurs, les autorités réglementaires et les promoteurs pour renforcer la confiance et l’assurance dans ces nouvelles approches et technologies. Cela favorisera des synergies plus importantes entre ces parties prenantes essentielles au développement des médicaments ».

Selon les organisateurs, la conférence de cette année, intitulée « Clinical Research Success through Good Governance » (« Succès de la recherche clinique grâce à une gestion adaptée »), vise à faciliter la communication et le partage des connaissances au sein des communautés internationales de recherche en biotechnologie. Elle réunit des professionnels issus d’établissements universitaires et de soins de santé, d’organismes de recherche clinique et médicale, de l’industrie biomédicale et pharmaceutique, ainsi que d’agences gouvernementales, afin de discuter des dernières tendances en matière de gestion d'essais cliniques.

La conférence se déroulera en mode hybride (en ligne et en personne).

Date : 29 novembre 2023

Présentation de Novotech : 14 h 40–15 h (GMT+8)

Titre : Essais cliniques décentralisés : Potentiel, défis et applications pratiques

Novotech emploie plus de 3 000 personnes réparties sur 34 sites dans 25 pays, notamment aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

Le CRO offre aux sociétés de biotechnologie une palette unique et inégalée de services, de la phase initiale à la phase finale, aux États-Unis et en Europe, avec une assise en Asie-Pacifique où l’entreprise s’est forgé une réputation de fournisseur d’essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnu pour ses contributions à la pointe de l’industrie, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le CRO Leadership Award 2023 (Prix du leadership CRO) et les prix Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 et 2023 (Prix d’excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique). En outre, la société a reçu le prix Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award (Prix de l’entreprise CRO de l’année en Asie-Pacifique) chaque année depuis 2006. Son engagement en faveur de la collaboration se reflète sans conteste dans les 50 accords de partenariat de sites pilotes qu’elle a signés au cours des trois dernières années.

