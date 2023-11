Pour son troisième trimestre, Earth Alive annonce une augmentation des ventes de 34% par rapport à l’année dernière

MONTRÉAL, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC - " Earth Alive " ou la " société "), un leader dans le développement, la production et la distribution de solutions technologiques qui permettent à l'industrie de passer de l'ère chimique à l'ère biologique, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre qui s’est terminé le 30 septembre 2023.



Faits marquants :

Augmentation de 34 % des revenus par rapport à l’année dernière, pour le troisième trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2023.

Ventes importantes de Soil Activator TM chez un nouveau client dans l'Ouest du Canada. Des commandes récurrentes sont attendues.

chez un nouveau client dans l'Ouest du Canada. Des commandes récurrentes sont attendues. Efforts maintenus pour la commercialisation de l’abat-poussière biologique ea1 TM en renforçant l'équipe de vente au Québec.

en renforçant l'équipe de vente au Québec. Première livraison commerciale de Soil ActivatorTM en Europe au cours du trimestre.

Faits saillants financiers du troisième trimestre 2023 :

Les ventes du deuxième trimestre s'élèvent à 663k$, soit une augmentation de 168k$ par rapport au troisième trimestre 2022.

Les ventes agricoles ont augmenté de 277 k$ par rapport au deuxième trimestre 2023, une augmentation de 157%, principalement en raison d'un nouveau client dans l'Ouest du Canada et des bonnes performances de notre gamme Big Blue™. La direction constate une diversification et un renforcement de sa base de clients dans le secteur de l’agriculture.

La marge brute s'établit à 29,6% pour le troisième trimestre 2023. L'amélioration provient à la fois d'un volume agricole plus élevé et d'un travail continu sur la réduction des coûts de production.

La société a investi 134 k$ en R&D au cours du trimestre, une augmentation de 15% par rapport au troisième trimestre 2022. Earth Alive développe de nouvelles formulations afin d'optimiser les produits existants pour le contrôle de la poussière dans des conditions météorologiques difficiles.

Au 30 septembre 2023, Earth Alive disposait d'un fonds de roulement de 6 723k$ confirmant la solidité de son bilan et sa capacité à réaliser son plan de développement.

Perte nette totale de 905k$ contre 712k$ au T3 2022.

"La réorganisation d'Earth Alive a commencé à la fin de l'année 2021 et nous avons aujourd'hui un premier aperçu de ce que sera notre avenir. Les retours de nos clients sont positifs, nous réduisons nos prix tout en augmentant nos marges grâce à nos efforts continus en matière de R&D. Avec notre entrée sur le marché européen, Earth Alive entame un nouveau chapitre et je suis impatient de découvrir la suite", a déclaré M. Nikolaos Sofronis, président-directeur général d'Earth Alive.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de Earth Alive pour le trimestre terminé le 30 juin 2023 sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur notre site Web à l'adresse www.earthalivect.com

À propos d'Earth Alive Clean Technologies :

Earth Alive est une entreprise spécialisée dans la santé des sols et un leader de l'industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits novateurs d'Earth Alive contribuent à l'agriculture régénératrice, à l'élimination naturelle de la poussière avec une utilisation minimale d'eau et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’environnement.

Informations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses et, par conséquent, les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent des mots ou des expressions tels que « récurrents », « attendues », « maintenus », « plan de développement », « continus », « avenir » et d’autres mots ou expressions semblables. Certains facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les évènements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles exprimées explicitement ou implicitement par ces énoncés prospectifs, dont la capacité d’obtenir des commandes récurrentes du nouveau client de l’Ouest du Canada, la capacité de réaliser notre plan de développement, la capacité de nos efforts continus en matière de R&D d’augmenter nos marges ainsi que d’autres risques décrits dans les documents d’Earth Alive déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d’autres risques potentiels, vous êtes invité(e)s à consulter le rapport de gestion annuel 2022 d’Earth Alive, les mises à jour du premier, du second et du troisième trimestre de ce rapport ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières disponibles à https://sedarplus.ca. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à https://earthalivect.com/. Earth Alive décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sous réserve des exigences légales.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de Services de Réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis

Président et CEO

438 333-1680 ; 514-462-1628

+352621395338

nsofronis@earthalivect.com