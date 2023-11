Momcozy lance la campagne « Stand Up for Mums » au Royaume-Uni, rendant ainsi hommage à la maternité avec humour et force

LONDRES, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy , une marque leader dans le domaine des produits de soins maternels, célèbre le succès de sa campagne « Stand Up for Mums » (Vent debout pour les mamans). Cette initiative, qui a eu un impact considérable, consistait notamment en un spectacle de stand-up vivant qui s’est tenu à Londres le 19 novembre et en un important mouvement en ligne visant à honorer et à amplifier la voix des mères. La campagne, qui a mobilisé quelque 8 000 mères à travers le Royaume-Uni, souligne l’engagement indéfectible de Momcozy à soutenir et à célébrer l’essence même de la maternité.

Le spectacle de stand-up : un hommage aux mères et futures mères

Le 19 novembre 2023, Momcozy a organisé le « Stand Up for Mums » — un spectacle spécial de stand-up au Soho Theatre de Londres, dédié aux mères et futures mères. La brochette de parents comédiens, dont Jacob Hawley, Esther Manito, Michael Akadiri et Lily Phillips, animée par Hatty Ashdown, a donné vie à une nuit de rire et de camaraderie. L’événement a trouvé un écho auprès d’un public de plus de 100 personnes, célébrant les expériences partagées et les joies de la maternité.

Mouvement en ligne #StandUpForMums : amplifier la voix des mères

Du 15 au 22 novembre, Momcozy a organisé son mouvement en ligne #StandUpForMums, encourageant les mères à partager leurs expériences et leurs réflexions sur la maternité. Cette campagne numérique a eu un impact significatif, rassemblant environ 500 histoires de mères, favorisant un sentiment de communauté et de compréhension partagée. La campagne a mis en lumière les multiples facettes de la maternité, de ses joies à ses défis, à travers les voix des mères participant à l’événement.

Engagement continu à soutenir les mères

Momcozy reste fidèle à son engagement de fournir un soutien et des soins réels aux mères. La campagne « Stand Up For Mums » fait partie de l’initiative plus large de Momcozy intitulée « Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real Support » (Surmonter les obstacles liés à l’allaitement : apporter un réel soutien aux mères). Cette campagne a pour vocation de donner le pouvoir aux mères grâce à des produits innovants et à l’organisation d’actions de soutien. Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-lait portables, ses soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité.

La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays différents. Momcozy continue d’être un partenaire de confiance dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité. S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs confortables nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre plus facile la vie des mamans à travers le monde.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f65d5c9-9a9b-4e19-942c-2a49b992813e