Communiqué de presse - SPIE signe un accord pour l’acquisition de ROBUR Industry Service Group GmbH en Allemagne

Cergy, 28 novembre 2023 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de ROBUR Industry Service Group GmbH.

ROBUR Industry Service Group GmbH, dont le siège est basé à Munich, est une société de services industriels qui offre, à un portefeuille de clients diversifié, une large gamme de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur (ingénierie, installation, mise en service et maintenance) pour la transformation et les processus industriels (notamment l'automatisation, la robotique et l'électrification), représentant environ 80 % de son chiffre d'affaires. Les 20% restants portent sur la fourniture de services de maintenance pour les turbines éoliennes offshore et onshore.

Avec ses 2 600 collaborateurs hautement qualifiés et un chiffre d'affaires estimé à environ

380 millions d'euros en 2023, ROBUR Industry Service Group GmbH occupe une position de premier plan sur le marché allemand et réalise une forte croissance organique et dispose d’un taux de marge d’EBITA high-single-digit. ROBUR est également pionnier sur le marché de la maintenance dans l’énergie éolienne avec des opérations en Allemagne et à l'étranger (Amériques et Europe du Sud) suivant une approche "d’accompagnement du client".

Avec cette acquisition, SPIE établit une position stratégique sur le marché allemand des services à l’industrie (le plus important marché Européen) sur lequel le Groupe était jusqu'alors peu présent. SPIE va ainsi développer et enrichir son portefeuille d'activités en Allemagne, renforçant ainsi sa position de numéro 2 du secteur. Le Groupe va pouvoir exploiter des opportunités de synergies commerciales avec un portefeuille attractif de clients de premier plan. SPIE pénètre également le marché très prometteur de la maintenance dans l’énergie éolienne renforçant ainsi sa position d’acteur clé de la transition énergétique.

Le multiple de la transaction ressort à 9,5x l’EBITA attendu de 2023 et légèrement supérieur à 8,0x l’EBITA estimé pour 2024. Compte tenu du profil de croissance fort de ROBUR, l’intégration va nécessiter quelques renforcements de structure, compensant ainsi partiellement les synergies de coûts identifiées, alors que la société génère une marge d’EBITA high single digit. La transaction devrait se traduire par une relution mid-single-digit sur le BPA du Groupe dès la première année (2024). L'acquisition sera financée avec les ressources financières existantes du Groupe, avec un impact limité sur le levier financier. SPIE va acquérir environ 99% du capital à la clôture de l'opération, tandis que le 1% restant sera détenu par l'équipe actuelle de direction qui reste en place et contribuera activement à la poursuite du développement des activités. Une clause d’earn-out est comprise dans la transaction (ne dépassant pas 5% du montant total de l'opération).

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, a déclaré : “ L'acquisition de ROBUR permet à SPIE de devenir un acteur majeur des services à l’industrie en Allemagne ainsi que dans le secteur des activités de maintenance dans l'énergie éolienne. Il s'agit d'une avancée importante pour SPIE en Allemagne et cette démarche s’inscrit dans la stratégie qu’a le Groupe d'étendre l'ensemble de ses compétences sur un marché stratégique clé. Cette acquisition sera créatrice de valeur importante grâce aux perspectives de croissance et de rentabilité élevées. ”

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a commenté :

"En dix ans, SPIE Germany & Central Europe s'est affirmé comme un fournisseur de services multi-techniques de premier plan, occupant une position de leader reconnu dans les activités de Technical Facility Management, de Transmission & Distribution, et renforcées par les activités Building Solutions et Information & Communication Services. Avec ROBUR, nous devenons un acteur majeur des services à l’industrie, capable de répondre aux besoins en matière de transformation et de décarbonation de l’industrie allemande vers l’électrification et d’évolution du mix énergétique. "

Jan-Jörg Müller-Seiler, directeur général de ROBUR, explique : " Ces dernières années, nous avons réussi à faire de ROBUR un acteur de premier plan pour les services à l’industrie en Allemagne apportant une contribution essentielle à la transition énergétique. Ensemble, nous sommes tournés vers l'avenir et souhaitons poursuivre le développement de l'entreprise. Nous sommes convaincus que ROBUR et SPIE forment une parfaite alliance. "

SPIE prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et de la transformation numérique aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 8,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 511 millions d’euros.

