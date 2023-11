Crossject annonce l’initiation de la couverture de son titre par ODDO BHF

Recommandation « Surperformance » avec un objectif de cours de 7,10 €

Les analystes citent le contrat de 60 millions de dollars entre Crossject et la BARDA pour le ZEPIZURE ® comme une validation de la plateforme

Dijon, France, 28 novembre, 2023,7:30 CET – Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence, annonce l'initiation de couverture de son titre par des analystes du groupe financier indépendant ODDO BHF.

Les analystes d'ODDO BHF ont attribué à Crossject la recommandation « Surperformance » avec un objectif de cours de 7,10 €, faisant valoir les avantages considérables apportés par le dispositif sans aiguille ZENEO® de l'entreprise, qui permet aux patients et aux soignants non formés d'administrer facilement des injections en une fraction de seconde dans des situations d'urgence. Le contrat de Crossject avec l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA) portant sur la fourniture de ZEPIZURE ®, précédemment connu sous le nom de ZENEO® Midazolam, dans le traitement des crises d'épilepsie causées par des agents neurotoxiques, constitue une validation importante de la plateforme d'après les analystes.

« Le groupe a su démontrer son expertise et se différencier de ses concurrents grâce à son dispositif sans aiguille ZENEO. Le marché des médicaments injectables représente plus de 20% du marché pharmaceutique, dynamisé par le secteur de l'auto-injection. Nous voyons dans cette innovation une réelle amélioration du confort du patient et l'assurance d'une injection efficace, notamment dans les situations d'urgence ont déclaré Martial Descoutures et Oussema Denguir, analystes chez ODDO BHF. « Avec une commande ferme [de la BARDA] de 60 M $ pour son premier produit candidat ZENEO Midazolam, nous prévoyons les premières ventes à partir de 2024, sous réserve d'une approbation fin 2023/début 2024. Nous prenons également en compte les deux candidats prioritaires du groupe qui seront lancés sur le marché entre 2024 et 2026 et considérons le reste du portefeuille clinique comme une option gratuite. »

Cette nouvelle initiation complète la couverture de Crossject par les analystes d'Invest Securities et d'Alpha Value.

Tous les rapports sur Crossject préparés par des analystes reflètent les opinions desdits analystes, qui ne sont pas nécessairement partagées par Crossject qui décline toute responsabilité quant au contenu, à l'exactitude ou aux délais mentionnés par les analystes.

Une copie du rapport de recherche peut être obtenue directement auprès des analystes d'ODDO BHF en contactant Martial Descoutures à l'adresse martial.descoutures@oddo-bhf.com



ODDO BHF SCA et l'émetteur sont convenus qu'ODDO BHF SCA produira et diffusera des recommandations d'investissement sur la partie actions de l'émetteur en tant que service à l'émetteur. Ce rapport de recherche ne constitue pas une recommandation personnalisée et ne prend pas en compte les objectifs d'investissement particuliers, les situations financières ou les besoins des clients individuels. Les clients doivent se demander si les conseils ou les recommandations contenus dans ce rapport de recherche sont adaptés à leur situation particulière et le cas échéant, demander l'avis d'un professionnel, y compris un conseiller fiscal.

Ce rapport de recherche est réservé aux contreparties éligibles et aux clients professionnels de ODDO BHF SCA.

A propos d'ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand dont l'histoire remonte à plus de 170 ans. Il a été fondé par une banque familiale française et une banque allemande spécialisée dans les petites et moyennes entreprises. ODDO BHF compte 2 700 employés, dont 1 400 en Allemagne et en Suisse et 1 300 en France et en Tunisie, et plus de 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion. ODDO BHF exerce ses activités dans trois principaux secteurs d'activité : la banque privée, la gestion d'actifs et la banque de financement et d'investissement.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est conçu à partir de l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

