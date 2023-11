KH Group Oyj: INDOOR GROUP KESKITTYY JATKOSSA PÄÄMARKKINAANSA SUOMEEN

KH Group Oyj

Lehdistötiedote 28.11.2023 klo 8.55



INDOOR GROUP KESKITTYY JATKOSSA PÄÄMARKKINAANSA SUOMEEN

KH Group Oyj:n tytäryhtiö Indoor Group Oy tulee jatkossa keskittymään Suomen liiketoimintoihin. Tämän seurauksena Viron toiminnot lakkautetaan vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana. Lakkauttamisen taustalla on toimintojen kannattamattomuus haastavassa markkinaympäristössä. Virossa on tällä hetkellä kolme Asko-myymälää; Tallinnassa, Tartossa ja Pärnussa.

Yhtiö aloittaa samanaikaisesti Tallinnassa sijaitsevan kiinteistönsä myyntiprosessin.

Viron liiketoimintojen sulkemisella ei ole vaikutuksia Indoor Groupin Suomen toiminnoille.

KH GROUP OYJ



Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.