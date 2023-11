Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer

Se nedenfor for informasjon om transaksjoner foretatt under den fjerde transjen av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR).



Dato for når fjerde transje av 2023-programmet ble annonsert: 27 oktober 2023.

Varigheten til fjerde transje av 2023-programmet: 30. oktober 2023 til senest 29. januar 2024.

Fra 20. november til 24. november 2023 har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1 483 000 egne aksjer på Oslo Børs til en gjennomsnittspris av NOK 350,3574 pr. aksje.

Aggregert oversikt over transaksjoner pr. dag:

Dato Aggregert volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittskurs pr. aksje (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 20. november 290 000 352,2615 102 155 835,00 21. november 300 000 350,4043 105 121 290,00 22. november 295 000 344,2359 101 549 590,50 23. november 305 000 350,9259 107 032 399,50 24. november 293 000 353,9963 103 720 915,90 Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under fjerde transje av 2023-programmet



4 126 000 364,5824 1 504 267 086,60 Totale tilbakekjøp under fjerde transje av 2023-programmet 5 609 000 360,8214 2 023 847 117,50

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 51 023 410 egne aksjer, tilsvarende 1,70% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og som er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.

Vedlegg:

En detaljert oversikt over alle transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet i ovennevnte periode er vedlagt denne rapport og er tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,

+47 918 01 791

Media

Sissel Rinde, vice president Media Relations,

+ 47 412 60 584

Vedlegg