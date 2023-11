S&P a modifié la notation de crédit d’Atos pour la porter de BB à BB- avec perspectives négatives / Impact négligeable sur les charges d’intérêts.

Poursuite des discussions exclusives avec EPEI sur certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations.

D’autres initiatives pourraient être envisagées dans le cadre du plan d’augmentation de capital du groupe et pour répondre aux échéances de dette en 2025.





Paris, le 28 novembre 2023 – Atos fait un point de marché au vu des développements récents parus dans les médias et à la suite du changement de notation émis par S&P :

S&PGR a modifié la notation de crédit d’Atos pour la porter de 'BB' à 'BB-' avec perspectives négatives. Le groupe confirme que l’impact sur les charges d’intérêts est négligeable et devrait être d’environ 6 millions d’euros par an. Le groupe Atos confirme également qu'il dispose des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois et qu'il travaille activement pour répondre aux échéances de dette en 2025, comme indiqué le 16 octobre dernier.

Atos en négociations exclusives avancées avec EPEI pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations. Le groupe communiquera en temps voulu sur l’issue de ces discussions. A ce jour, Atos a procédé à toutes les notifications requises pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et les a d’ores et déjà obtenues dans la plupart des juridictions clés.





pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations. Le groupe communiquera en temps voulu sur l’issue de ces discussions. A ce jour, Atos a procédé à toutes les notifications requises pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et les a d’ores et déjà obtenues dans la plupart des juridictions clés. Atos étudie des initiatives complémentaires en vue du plan d'augmentation de capital du Groupe et des échéances de la dette en 2025. La politique du Groupe est de couvrir entièrement ses besoins de liquidités estimés en ayant recours à des emprunts à long terme, des liquidités et d'autres instruments des marchés de capitaux appropriés, afin de disposer d'une latitude suffisante pour financer ses opérations et ses développements futurs. Atos évalue la possibilité d’accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions), et/ou envisage la vente d'actifs supplémentaires, pour refinancer son plan d’augmentation de capital, le prêt à terme A de 1,5 milliard d’euros arrivant à échéance en janvier 2025 (après les deux extensions de six mois à la disposition de la Société) et les obligations de 750 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2025.





