Cómo construir resiliencia climática a través de la migración de inversiones para asegurar un futuro sostenible

Henley & Partners ha observado un aumento significativo en el interés tanto de clientes privados como de gobiernos en los programas de migración de inversiones como un mecanismo efectivo para mejorar su resiliencia a los impactos del cambio climático y mitigar otros riesgos de sostenibilidad. Además de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, los otros dos temas centrales de la próxima conferencia COP28 de la CMNUCC en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, son la construcción de sociedades resilientes al clima y la inversión en soluciones climáticas. En su Informe sobre riqueza y sostenibilidad de Henley inaugural, publicado hoy, la firma de asesoría en residencia y ciudadanía internacional destaca cómo la migración de inversiones puede ayudar a abordar estos dos significativos desafíos globales.



Este innovador estudio analiza más de 150 puntos de datos en cinco parámetros clave de sostenibilidad y riqueza, incluida la densidad de población y las emisiones de CO 2 per cápita, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y datos únicos sobre niveles de riqueza y riqueza per cápita de la firma global de inteligencia sobre riqueza llamada New World Wealth . El informe se centra en las naciones del G7, los estados miembros del BRICS, incluidos los seis nuevos países que se unirán al bloque en enero de 2024 (Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), y una selección de 19 países que albergan programas de migración de inversiones, que permiten a los inversores adquirir residencia o ciudadanía a cambio de hacer una contribución significativa a la economía.

El G7 reúne a siete de las economías industriales más avanzadas del mundo en el Norte Global, mientras que la nueva configuración BRICS plus Seis representa a las principales economías emergentes del Sur Global. El Dr. Juerg Steffen , CEO de Henley & Partners, señala en el informe que ambos grupos representan una parte significativa de la economía y la población mundial, y ambos tienen como objetivo abordar problemas globales generalizados como el cambio climático. “La migración de inversiones puede proporcionar una inversión extranjera directa muy necesaria para ayudar a afrontar nuestros desafíos en la sostenibilidad. Varios países ya están canalizando flujos de programas hacia proyectos para aumentar la resiliencia climática de sus países en beneficio de sus ciudadanos. Granada , por ejemplo, ha fortalecido su resiliencia frente a los desastres naturales ofreciendo a los inversores la ciudadanía a cambio de una contribución al Fondo Nacional de Transformación del país, que apoya una serie de industrias, incluida la energía alternativa. Una contribución no reembolsable al Fondo de Desarrollo Nacional de Antigua y Barbuda es otro ejemplo de cómo un país está impulsando su transición a las energías renovables otorgando la ciudadanía al invertir".

El prof. Trevor Williams , execonomista jefe de la banca comercial de Lloyds Bank, afirma que el Informe sobre riqueza y sostenibilidad de Henley puede ayudar a quienes buscan oportunidades, ya sean públicas o privadas, para invertir en proyectos de sostenibilidad y otras iniciativas para reducir el carbono. “El marco permite a quienes buscan áreas donde el cambio climático es menos amenazante, donde la adaptación se está produciendo de forma más rápida y, como resultado, donde las amenazas a la sostenibilidad son menores, puedan ubicarse para lograr ese objetivo. A través de este enfoque, estas personas también pueden ver qué países permiten a los inversores adquirir el estatus de residencia a través de diversos programas, y dónde las oportunidades de mitigación y adaptación ofrecerán los mayores retornos de inversión. También muestra dónde están las mejores opciones de inversión para los fondos que buscan retornos a través de la sostenibilidad, proyectos ecológicos, reducción de carbono y actividades de inversión”.

Al comentar en el informe, el Dr. Areef Suleman , director de Investigación Económica y Estadísticas del Instituto del Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), afirma que el análisis proporciona una perspectiva basada en datos sobre cómo se pueden aprovechar la residencia y la ciudadanía en programas de inversión para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la inversión. “Los países con migración de inversiones obtuvieron sostenidamente mejores resultados que los países del G7 y los BRICS más Seis en áreas clave como la responsabilidad ambiental, la confiabilidad de la infraestructura, la calidad de la atención médica y la educación, el crecimiento económico y la acumulación de riqueza. Estas ideas subrayan la sabiduría que la migración de inversiones ofrece a las personas con alto patrimonio neto para asegurar un futuro sostenible para ellos y su descendencia. En un mundo en constante cambio, la toma de decisiones basada en datos y evidencia proporciona la brújula adecuada para los inversores y las familias que buscan un camino hacia la prosperidad económica y la sostenibilidad”.

Informe de sostenibilidad y riqueza de Henley

