Zeplug et ChargeGuru fusionnent pour renforcer leur position sur le marché de la recharge pour véhicules électriques et conquérir l’Europe

Après avoir levé 240 millions d’euros l'an dernier auprès du fonds d’infrastructures ICG (Intermediate Capital Group), l'opérateur Zeplug s’unit à la plateforme ChargeGuru pour accélérer son développement.

Paris, le 28 novembre 2023 : Zeplug et ChargeGuru annoncent leur fusion, devenant ainsi l'un des leaders européens de la mobilité électrique. En adressant désormais l’intégralité de la chaîne de valeur avec des services d’installation, de financement et d’exploitation de bornes de recharge, le groupe nouvellement créé propose une offre inédite et complète aux particuliers et aux entreprises.

À 12 ans de l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en Europe, les véhicules électriques poursuivent leur essor : il se vend désormais davantage de voitures 100% électriques que de voitures diesel en Europe, selon les derniers chiffres de l'ACEA*. L'obligation de pré-équiper les immeubles neufs, tout comme les 200 millions d'euros de subventions supplémentaires annoncés par le gouvernement français pour accélérer le développement des bornes de recharge, vont dans ce sens.

Cette fusion permettra au groupe d’adresser l'ensemble des secteurs de la recharge pour véhicules électriques : copropriétés, immeubles de bureau, sites industriels et tertiaires, maisons individuelles, centres commerciaux, concessions automobiles.

Un accompagnement 360° : du financement à l’installation des bornes.

La complémentarité opérationnelle et commerciale de ces deux entreprises va leur permettre d’accélérer leur développement en Europe. Dans le cadre de cette fusion, ChargeGuru, déjà présent dans près d’une dizaine de pays en Europe, va ainsi déployer la solution Zeplug à destination des immeubles résidentiels et tertiaires dans 5 pays : l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Le potentiel de cette nouvelle offre y est très important, avec une part élevée de la population habitant en copropriété (plus de 50% en Allemagne, en Espagne et en Italie) et l’absence d’offre adaptée aux immeubles, qui reste un frein au développement du véhicule électrique. En France, cette solution innovante, sans frais pour la copropriété, a déjà été adoptée par près de 15 000 immeubles.

Le déploiement de cette offre innovante s’appuiera sur l’expertise des équipes de ChargeGuru pilotées par cinq directeurs pays : Diego Trabucchi en Italie, Florian Chan en Allemagne, Adrien Castagnié en Espagne, Marcus Torres au Portugal et Denis Watling au Royaume-Uni.

L’accélération du développement en France sera pilotée par Olivier Hamard, directeur général de Zeplug, et Lilian Birocheau, directeur général de ChargeGuru.

"Le secteur de la transition énergétique évolue vite. Son dynamisme nous amène à faire évoluer notre organisation pour être encore plus performant. En rapprochant Zeplug et ChargeGuru, notre objectif est de devenir LE leader européen de la recharge électrique. Le récent baromètre de l’AFOR*** illustre le développement de l’offre de recharge en copropriété, portée par le modèle proposé par Zeplug qui a séduit près de 15 000 immeubles. Cette belle dynamique a été saluée par notre entrée au Next40 début 2023. Nous sommes prêts aujourd’hui à relever les défis du marché européen, nos objectifs sont ambitieux" explique Nicolas Banchet, cofondateur de Zeplug et ChargeGuru.

"Désormais nous comptons près de 400 collaborateurs à travers à l’Europe et nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes. En couvrant l'ensemble de la chaîne, nous facilitons la transition vers le véhicule électrique. Le rapprochement de ces deux sociétés nous permettra de créer des synergies pour renforcer notre force de frappe sur l’ensemble des segments de la recharge" ajoute Gilles Gomis, cofondateur de Zeplug et ChargeGuru.

100 000 bornes de recharge installées en Europe d'ici 2025

Le groupe vise le déploiement de plus de 100 000 points de charge en Europe à horizon 2025. Cette fusion permettra aussi de renforcer les partenariats avec plus de 20 constructeurs automobiles en Europe.

D'après l'ACEA, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 21 % en Europe en 2023. Et l'objectif de la Commission européenne est de viser 35% de véhicules électriques sur le marché européen d'ici 2030. Dans ce contexte favorable, le groupe nourrit de fortes ambitions pour 2025.

---------

*Selon l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, communiqué du 21 novembre 2021 .

** Selon Eurostat, “House or Flat, where do you live” , May 2021

*** Baromètre de l’AFOR , publié en octobre 2023

Télécharger des visuels.

Elodie LALOUM : +33 6 61 41 13 05, chargeguru@eurosagency.eu

A propos de Zeplug

Fondée en 2014, Zeplug a pour mission d’encourager la transition énergétique de tous en simplifiant la recharge dans les copropriétés et les immeubles tertiaires. Choisie par près de 15 000 immeubles dans toute la France, cette solution sans frais pour l’immeuble et clé en main pour les clients fait déjà l’unanimité avec plus d'un million de places de parking équipées ou prêtes à l’être. Cette solution résout également l’équation de la recharge en immeubles de bureaux. Zeplug accompagne aussi les entreprises dans l'électrification de leurs flottes, dont certaines multinationales comme Saint-Gobain, Yves Rocher, La Française des Jeux, Coca-Cola, SAP... Grâce à une nouvelle levée de fonds de 240 millions d'euros en septembre 2022, et une entrée au Next40 en février 2023, Zeplug renforce sa position d'acteur leader de la recharge. Constituée d’une équipe de plus de 200 collaborateurs en France, Zeplug dispose de bureaux à Paris et de 18 bureaux régionaux dans les plus grandes villes françaises.

A propos de ChargeGuru

Fondée en 2018, ChargeGuru est la plateforme de recharge de véhicules électriques et hybrides de premier plan à l'échelle européenne. Sa mission est de concevoir des solutions simples, performantes et évolutives pour accélérer la transition vers la mobilité durable.

ChargeGuru est au service des particuliers, des professionnels et des grandes entreprises.

ChargeGuru s’appuie sur un réseau d’installateurs professionnels indépendants affiliés à la plateforme, fournissant un service de haute qualité s’appuyant sur une expertise technique éprouvée et un bureau d’étude internalisé. ChargeGuru fournit des solutions clés en main, intégrant le meilleur matériel de recharge, l’exploitation de l’infrastructure et la maintenance.

Plus de 4 500 entreprises et plus de 15 000 particuliers ont déjà été accompagnés par ChargeGuru.