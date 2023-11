Communiqué de presse

Eviden et Amazon Web Services (AWS) signent un nouveau partenariat pour accélérer la co-création par leurs clients de solutions industrielles basées sur l'IA, sécurisées et durables dans la place de marché d'AWS

Paris, France, le 28 novembre 2023 – Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord de partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS). S'appuyant sur une collaboration de 12 années, cet accord - engagement conjoint d'Eviden et d'AWS - vise à fournir un programme à multiples facettes de solutions, de conseil et de soutien à l'innovation pour aider les clients à accéder rapidement à une expertise critique pour les projets de transformation du cloud et de l'IA et à augmenter leur temps de retour sur investissement.

Grâce à ce partenariat stratégique, des solutions axées sur les données seront créées pour relever des défis commerciaux spécifiques à des secteurs clés tels que les services financiers, l'industrie automobile et industriel, l'énergie et les services publics, les soins de santé et les sciences de la vie, ou le secteur public.

En tirant parti de la puissance de la place de marché d'AWS, Eviden développera et hébergera l'intégralité du portefeuille d'accélérateurs et de solutions industrielles sur AWS afin de fournir aux clients un mécanisme simple qui les aide à organiser leurs solutions et leurs services de bout en bout, et à accélérer leur transformation numérique et la création de valeur.

AWS et Eviden permettront à leurs clients de co-créer de nouvelles solutions industrielles sécurisées basées sur l'IA, qui bénéficieront de l'expertise d'Eviden en matière d'IA, de modernisation, de sécurité et de décarbonation. Cet investissement commun inclura la mise en place d'un nouveau centre d'innovation AWS à Pune, en Inde, pour aider les clients à booster leurs capacités d'innovation et de modernisation avec un accès direct aux technologies d'AWS et aux experts d'Eviden. L'un de ces clients est Carrier Global Corporation, fournisseur mondial de solutions durables pour la maison, le bâtiment et la réfrigération.

« Carrier s’est associé avec Eviden pour accélérer les capacités numériques liées aux tableaux de bord et aux reporting. Eviden est également notre partenaire GTM (Go To Market) pour faciliter la mise sur le marché de nos solutions numériques. Notre collaboration avec Eviden et AWS nous permet de répondre aux besoins croissants de nos clients et de proposer facilement nos solutions avec les services d'intégration d'Eviden disponibles sur la place de marché d'AWS. Pour nous, ce partenariat est un nouveau levier pour faciliter et amplifier l’accès à nos solutions », a déclaré Tim Johnson, Directeur des partenariats numériques chez Carrier.

Cette collaboration s'appuiera sur l'AWS Business Group d'Eviden, qui entretient une solide collaboration avec AWS, a fait preuve d’excellence dans le développement de solutions pour ses clients et travaille avec des entreprises du monde entier telles que OCC (Options Clearing Corporation), Stellantis, RheinEnergie, Safran et Keyloop. Ce partenariat comprendra également des activités de commercialisation conjointes ainsi que la formation des équipes d'Eviden pour obtenir 10 000 certifications AWS supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Eviden, avec Atos, a récemment remporté le titre de « Partenaire GSI de l'année – Amérique du Nord » et figurait parmi les finalistes en lice pour le titre de « Partenaire GSI de l'année – Asie-Pacifique & Japon ». Eviden figurait également parmi les finalistes en lice pour les titres de « Partenaire de sécurité GSI de l'année – Monde ».

Tanuja Randery, Vice-présidente EMEA et sponsor exécutif d'Eviden chez AWS, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer nos liens avec Eviden, partenaire de services de niveau Premier d'AWS, après 12 années de collaboration solide. Grâce à cette collaboration transformatrice, AWS pourra apporter avec Eviden le plus haut niveau de sécurité, de décarbonation et d'expertise cloud-native basée sur l'IA à un public encore plus large afin d'accélérer considérablement le rythme d'adoption du cloud à l'échelle mondiale. Je suis fière des efforts déployés par Eviden pour co-créer de nouveaux accélérateurs et solutions industrielles AWS avec les clients ; des efforts qui seront appuyés par nos partenaires ISV disponibles sur la place de marché d'AWS. »

Michael Liebow, Responsable de l'activité cloud d'Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cet accord avec AWS et avons hâte de co-développer de nouvelles solutions industrielles afin d'aider des secteurs stratégiques à booster leur capacité d'innovation. La place de marché d'AWS s'inscrit pleinement dans notre stratégie cloud. En tant qu’entreprise cloud-native, nous avons à cœur que nos clients puissent bénéficier de ces avantages. »

