Holbæk, den 28. november 2023

Omkostningsreduktion på DKK ca. 45 mio.

Sparekassen Sjælland Fyn A/S har i dag gennemført en reduktion af medarbejderstaben med 29 (5 % af medarbejderstaben). 21 medarbejdere er fratrådt i dag, de øvrige 8 medarbejdere er kommende pensioneringer og stillingsbortfald. Herudover er der en række øvrige driftsomkostninger, som det er lykkedes at eliminere.

Samlet set bremses de årlige omkostninger med DKK ca. 45 mio. (ca. 5 %) med fuld effekt fra 1. januar 2024.

”De gennemførte medarbejder- og omkostningsreduktioner er udtryk for, at sparekassen hele tiden arbejder med at trimme forholdet mellem indtægter og omkostninger ” udtaler adm. direktør Lars Petersson. ”Virkeligheden er, at aktivitetsniveauet – særligt på boligområdet – er langt lavere end de senere år. Herudover har vi hurtigere end forventet eksekveret på en lang række teknologiske effektiviseringer jf. vores strategi. Det betyder, at vi kan drive sparekassen mere effektivt og tager nu et aktivt og væsentlig skridt for at opfylde den udmeldte målsætning om at bringe omkostningsprocenten under 50”.

Med de gennemførte tiltag skaber vi samtidig plads til at øge vores investeringer i nye effektive teknologiske løsninger (herunder AI) og nye specialist kompetencer på en række områder.

På trods af forøgede engangsomkostninger til fratrædelser m.v. fastholdes de udmeldte forventninger til årsresultat før skat i niveauet DKK 680 mio. til DKK 725 mio.

