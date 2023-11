KFSH&RCジェッダ (KFSH&RC Jeddah) 、世界の著名な専門家が集まる第10回国際看護会議を主催

サウジアラビア、リヤド発, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「看護師:医療の触媒、ナビゲーター、革新者として (Nurses: As Catalysts, Navigators & Innovators in Healthcare) 」をテーマとした第10回国際看護会議が今朝ジッダで開幕した。キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre、KFSH&RC) が主催するこの会議は、医療従事者が洞察や経験を共有するための統一プラットフォームを構築することを目的としている。また、医療提供の変革、看護専門職の進歩、看護実践の世界的リーダーとしての病院の地位の強化にも重点を置く。

新型コロナウイルス感染症パンデミック時代以降の初開催となる今年の会議は、3日間にわたり、14の基調講演、40の同時セッション、10の更なる詳細を扱うワークショップ、55の同時プレゼンテーションのラインナップが特徴となっている。参加者は約650名の予定。

本日の会議での重要な発表では、ジェッダのキング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターの看護研修プログラムが米国看護師資格認定センター (ANCC) の認定を受け、名誉ある地位を獲得した。この認定により、同病院は、ANCCによってこのレベルの優秀性を認められた米国外の最初で唯一の医療機関となる。

認定看護研修プログラムの目標は、最近看護を卒業した学生に重要な知識と実践的な経験を提供することである。この取り組みは、医療の卓越性の最高水準を維持しながら、一流の患者ケアを提供するための十分な準備が整っていることを保証することを目的としている。

KFSH&RCは、名誉ある「シグマシータタウ (Sigma Theta Tau) 」国際名誉看護学会に所属した。同所属は、米国外の非学術医療機関としては初であり、中東だけでなく世界舞台における看護実践のフロントランナーとしての同病院の役割を強調するものである。

またこの所属により、KFSH&RCのスタッフは、世界の主要な医療機関からの科学リソースの広範なコレクションと世界クラスの看護実践にアクセスできるようになる。このようなアクセスは、看護ケアの水準を向上させ、医療成果を進歩させ、全体的な患者体験を向上させるために極めて重要である。

さらに、同病院は看護と医療の分野で40年以上にわたって蓄積された専門知識と実践を、世界中の600を超える医療機関および100,000人を超える会員のネットワークと共有することが可能となる。これらのメンバーは、実践、教育、研究のコミュニティを育成することにより、看護の知識、教育、学習、サービスの向上に取り組む学会の一員である。

20回目を迎えるこの会議は、看護分野における極めて重要なテーマを探求する予定。議題の最上位は、サウジ・ビジョン2030 (Saudi Vision 2030) の野心的な目標を達成する上での看護の不可欠な役割となる。同イベントでは、医療の将来、特にテクノロジーとイノベーションがどのように状況を再形成しているかについても掘り下げていく。議論される看護師の採用と維持に関する戦略的洞察とともに、医療サービスの持続可能性にも及ぶ。さらに、同会議では、看護研究の最新の進歩と、現代の医療における科学的根拠に基づいた実践の重要な役割に焦点を当てる。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、専門的な医療と高度な看護サービスで世界的に傑出している。注目すべきことに、看護における卓越性の証として、名誉あるマグネット認定を3回連続で受賞している。米国看護師資格認定センター (ANCC) によるこの認定は、看護における世界的なゴールドスタンダードを表している。これは、優れた看護サービス、質の高い患者ケア、革新的な実践、および顕著な医療成果を実証するエリート病院に与えられる栄誉である。非常に限定的な病院しか認定されておらず、同認定を獲得しているのは世界中の病院の約8%のみとなっている。

